Goku vs Superman: ¿Qué superhéroe ganaría en un combate?

A lo largo de los años, Goku ha demostrado ser uno de los mejores héroes. Si bien el caos se desata en cada combate, arrasando todo a su paso, en el anime no hay un héroe que haya conseguido igualar su poder. Esto mismo sucede con Superman, el héroe de los cómics de DC que ha demostrado que no hay villano al que tema, a pesar de que muchos de estos conozcan su gran debilidad.

Con dos héroes tan importantes y de gran poder, es posible que en alguna ocasión te hayas planteado qué pasaría en caso de que estos dos se tuviesen que enfrentar. No importan las condiciones que desencadenen este combate, ¿qué sucedería si uno de estos héroes tuviese que vencer? Esta es la curiosa pregunta a la que se ha enfrentado el actor de doblaje de Goku, quien no ha dudado en evaluar las capacidades de cada uno de ellos.

Goku contra Superman: ¿Quién ganaría?

Los fans siempre se han preguntado que, con el gran poder que tienen ambos héroes, cuál de estos podría vencer en un combate. Esto mismo es lo que se le ha preguntado en una reciente entrevista en IGN al actor de doblaje de Goku, Sean Shemmel, como parte de la celebración de ‘Dragon Ball’ en ‘Fortnite’. Aquí el actor, tras evaluar una serie de puntos que bien parecen sacadas de un estudio científico, ha señalado que siente que el ganador sería Goku.

Esto puede provocar una clara sorpresa, sobre todo si pensamos en el gran poder que posee Superman. Sin embargo, el actor de doblaje tiene claro que, en caso de que la Tierra no estuviese en peligro, Goku pediría a Superman que se acercase al Sol y se cargara todo lo posible para luchar. En caso de que la Tierra estuviese en peligro, este no dudaría en luchar todo lo posible y, en caso de que no tuviese éxito en el combate, simplemente utilizaría el poder de teletransportación para llevarse a Superman a un planeta sin Sol, garantizando que así el héroe no tenga poder y consiguiendo vencer.

Otro aspecto interesante es que el actor de doblaje afirma que leyó un estudio científico en el que se confirma que Superman solo es vulnerable a la magia y la kriptonita. Por ello, si contamos que la energía de Goku es puramente plasma y a Superman esta no le afectaría, el combate sería realmente reñido, hasta el punto de que Goku contaría con la posibilidad de fracasar, aún cuando tendría sus ventajas en otros muchos aspectos.

Por esto, si bien ambos héroes tienen un mismo objetivo de proteger la tierra, podría producirse el caso en el que no estuviesen de acuerdo. Y en caso de producirse un combate entre ellos, además de ser emocionante, sería un auténtico caos para la humanidad. Sin embargo, si preguntamos a sus actores de doblaje, parece que la idea de que Superman gane no es una opción clara, sino que la ventaja siempre parece partir hacia Goku, quien tiene el poder de un dios.