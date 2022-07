‘My Hero Academia’ adelanta novedades de su sexta temporada con arte oficial

A lo largo de estos últimos años los fans de ‘My Hero Academia’ han disfrutado de todo tipo de aventuras, tanto en lo que respecta al manga como al anime. Los personajes han ido evolucionando, han buscado su propio camino y no han dudado a la hora de superar todos sus miedos. Sin embargo, ¿crees que ya lo has visto todo en su avance? Esto no ha hecho más que empezar.

Este mismo otoño ‘My Hero Academia’ regresará con la sexta temporada de su anime y lo hará por todo lo alto. Y si bien por ahora no tenemos una fecha a la que aferrarnos, sí podemos ver un pequeño vistazo gracias al nuevo arte oficial compartido por el estudio con el que buscan calentar motores de cara a su próximo estreno. Una propuesta única con la que garantizar que todos los fans puedan disfrutar de este increíble anime.

Para muchos este poster tiene una esencia única, sobre todo si tenemos en cuenta que parece darnos una primera visual de este equipo formidable. Por ello, estaremos atentos ante cualquier novedad que nos comparta el estudio así como para seguir disfrutando de todas las novedades que irán llegando de cara al estreno. Recordamos que este año viene con muchas sorpresas relacionadas con la licencia.

Por otra parte, no podemos olvidarnos de que este otoño viene con grandes vueltas. Después de todo, los fans también podrán contar con el regreso de ‘Bleach’, uno de los animes más queridos y más deseados de los últimos años. Sin duda, este otoño será un buen momento para reencontrarnos con algunas de las licencias anime más queridas.