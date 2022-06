‘My Hero Academia’ confirma su segundo OVA para este mismo año

La temporada de otoño para los animes será una de las más importantes para los fans. Después de todo, en esta tenemos la imponente vuelta de ‘Bleach’, nuevos detalles de ‘Spy x Family’ y no podemos olvidarnos de la gran vuelta de ‘My Hero Academia’. Muchos fans están haciendo su particular cuenta atrás para poder disfrutar de la historia presente en ‘My Hero Academia’, obra que tendrá su temporada 6.

Si bien su temporada 6 nos suena bien, debes saber que no es la única gran sorpresa que tiene para nosotros. Este mismo año tendremos 2 OVAs que completarán algunas perspectivas desconocidas de la obra. Si bien por una parte tendremos un emocionante partido de baseball, ahora ha llegado el momento de conocer el segundo OVA que verá la luz este mismo año. Hablamos de ‘My Hero Academia: Warae! Jigoku no You ni’ (Laugh! Like Hell), un OVA que estará centrado en Endeavor y Midoriya y sus amigos.

En este episodio especial los fans verán a Midoriya, Bakugo y Todoroki con Endeavor. Juntos tendrán que trabajar para poder parar a un grafitero que se escapa de su control y quien tiene el nombre de Mr. Smiley. Si bien por el momento no sabemos cómo de particular será esta aventura, tenemos claro que la propuesta será emocionante para todos los fans de la serie.

¿Cuándo se estrenará? Por ahora solo se ha confirmado que el OVA se estrenará en los cines de Japón del 16 al 19 de junio. ¿Cuándo llegará al resto del mundo o dónde podremos verlo? Por ahora habrá que esperar para saber cuándo podremos seguir disfrutando de las propuestas presentes en ‘My Hero Academia’. Mientras tanto, recordamos que este mismo año tendremos su sexta temporada para completar un poco más la historia.