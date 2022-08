'My Hero Academia' esconde varias referencias a 'Star Wars' que pasaste por alto

‘My Hero Academia’ es uno de los animes y mangas más famosos de los últimos años. Tiene motivos de sobra dado sus carismáticos personajes, una trama francamente original y cargada de constantes giros de guión en las que se ponen a prueba las habilidades los protagonistas. En definitiva, un shonen como mandan los cánones. Los más fans de ‘My Hero Academia’ sabrán multitud de secretos en torno a su desarrollo e incluso interesantes teorías sobre lo que podría ocurrir en el futuro de la saga, pero ¿y las constantes referencias a ‘Star Wars’?

Ha quedado demostrado que Kohei Horikoshi, autor de la obra, es un verdadero apasionado del universo de George Lucas. Dado que en Neox Games somos fans de las referencias a otras franquicias en los animes y videojuegos, vamos a mostraros algunos de esos guiños que muchos habréis pasado por alto en ‘My Hero Academia’ y mencionan casi de forma explícita a ‘Star Wars’.

Wookies - Centro Comercial Kiyashi Ward

A escasos capítulos de terminar la segunda temporada, la clase 1-A tiene la oportunidad de visitar el Centro Comercial Kiyashi Ward. Si te fijas bien el nombre del edificio hace referencia al planeta de los Wookies, Kashyyyk.

Tiendas del centro comercial Kiyashi Ward | Bones

Darth Vader y el parecido de All for One

Este no tiene pérdida. El que está considerado uno de los mejores villanos de la ‘Boku no hero’, All for One, tiene un enorme (sino idéntico) parecido con Darth Vader, uno de los personajes más icónicos no ya de Star Wars, sino también de la historia del cine. Además de vestir de negro, All for One, también cuenta con un casco que le sirve de ayuda para respirar.

La inspiración de Gran Torino en Yoda

Otro de esos guiños que es difícil no darse cuenta. ¿No te has preguntado nunca a quién te recuerda Gran Torino? En efecto, ¡es Yoda! De la misma forma que Yoda muestra todas las habilidades Jedi a Luke Skywalker, Gran Torino hace exactamente lo mismo con Midoriya, así como All Might. Su bastón e incluso personalidad están claramente inspirados en Yoda, no hay discusión posible.

La estación Tatooine

Aquí sobran las aclaraciones. Durante el manga y el anime vemos una estación que recibe el nombre de Tatooine, uno de los planetas más famosos de todo Star Wars al ser el punto de partida de las aventuras de Luke Skywalker.

Estación Tatooin | Bones

La vestimenta de Mashirao Ojiro y su parecido con la de Luke

¿No te recuerda a algo la vestimenta de Mashirao Ojiro? En efecto, tiene el mismo estilo que la que vemos en la primera película de ‘Star Wars’, ‘Una Nueva Esperanza’, y que por supuesto viste Luke. El parecido es más que razonable tanto en color como en detalles.