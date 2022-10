El inesperado guiño a 'Naruto' que se encuentra oculto en 'Chainsaw Man'

A la hora de hablar de animes que se han convertido en grandes sorpresas para los fans, uno de los nombres que no podemos pasar por alto es el de ‘Chainsaw Man’. Esta obra no solo ha llegado para convertirse en la estrella dentro del mundo del manga, sino que quiere ser una gran sorpresa en el anime. Esto no solo lo ha demostrado con sus ganas de enseñar y lucir con orgullo sus 12 endings diferentes para cada capítulo, sino también a la hora de presentar todo tipo de easter eggs.

Para muchos fans, la sorpresa parecía residir únicamente en su opening. Este nos ha demostrado que es un homenaje perfecto para todos los cinéfilos, e incluso para los fans de ‘Naruto’. ¿Sabías que el anime y manga de ‘Naruto’ es tan importante que incluso se ha colado en el nuevo estreno de ‘Chainsaw Man’? Este es uno de esos easter eggs que quizás pasaste por alto y que realmente están a tu disposición.

El sentido homenaje a una escena de Naruto

La escena en cuestión de ‘Chainsaw Man’ es apenas una escena de 4 segundos y, sin embargo, tiene una gran relación con ‘Naruto Shippuden’. Se trata de una propuesta fascinante que garantiza que todos los fans se encuentren con la escena de la criatura de seis colas. De este modo tenemos para nosotros una experiencia única con un dibujo que se caracteriza por su gran calidad de imagen e impacto.

Sin embargo, debes saber que la magia de esta imagen no es única. De hecho, se trata de una imagen que en su día también hacía que todos los fans se emocionasen pues se trata de una escena que hace referencia a otra imagen de ‘Evangelion’. Por ello, parece que es una tradición que va pasando de generación anime en generación anime para mantener la magia.

Aún así, hay un secreto más a destacar de esta imagen. Esto se debe a que la persona que se encuentra detrás de esta creación es ni más ni menos que Shingo Yamashita. Este ya tuvo un papel crucial en ‘Naruto Shippuden’ y ahora está muy presente en ‘Chainsaw Man’. Por ello, parece que es como una especie de sello para mostrar su animación. Y sin duda cumple con todos los puntos.