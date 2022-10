'Pulp Fiction', 'El gran Lebowski' y otras películas a las que se hace referencia en el opening de 'Chainsaw Man'

El mes de octubre ha llegado cargado de sorpresas. Esta temporada de otoño no solo trae de vuelta a grandes animes de la historia, sino también obras que han destacado en el mundo del manga y prometen ser inolvidables en el anime. Uno de esos casos es ‘Chainsaw Man’, la obra creada por Tatsuki Fujimoto que ha dejado claro que no solo puede ser un éxito en el mundo del manga, sino que quiere revolucionar el mundo del anime.

Su estreno nos dejó con un primer capítulo de lo más impactante. Y sin embargo, los fans no solo se centraron en el contenido del capítulo, sino en su opening. Este no solo cuenta con la imponente interpretación de Kenshi Yonezu, ‘Kick Back’, sino que nos presenta un increíble homenaje a grandes momentos de Hollywood. Una interpretación de grandes escenas del cine que llega, por supuesto, desde el enfoque único de ‘Chainsaw Man’.

Un opening repleto de homenajes únicos al cine

Muchas de las referencias presentes en el opening no son fáciles de captar a no ser que seas un gran fan del cine. Por suerte, los fans no han dudado en colaborar y a base de compartir sus hallazgos mediante las redes sociales, usuarios de Twitter, Reddit e incluso medios como Anime News Network han conseguido hacerse con la recopilación completa de las obras a las que se hace un sentido homenaje.

De este modo podemos encontrarnos con escenas de ‘Pulp Fiction’, ‘No es País para Viejos’, ‘Constantine’, ‘El Gran Lebowski’ e incluso ‘Érase una vez en Hollywood’. Todo tipo de obras que, de un modo u otro han llegado a marcar la historia del cine como jamás se llegó a creer posible. Sin embargo, lo que no puede faltar es menciones como ‘La matanza de Texas’ donde la motosierra también juega su papel.

Sin embargo, no solo el cine ha tenido su lugar en el opening. Los fans más detallistas no han podido evitar fijarse en referencias a uno de los grabados de Gustave Doré de ‘La Divina Comedia’. Junto a este, también se ha encontrado un breve clip centrado en una viñeta de ‘Goodbay, Eri’, otro de los mangas del propio Tatsuki Fujimoto. Una referencia que, sin duda, encaja a la perfección teniendo en cuenta que es su propia obra.

Muchos fans aplauden la creatividad así como originalidad de este opening. Una obra que viene de mano de Shingo Yamashita, quien ya es conocido por su trabajo en los openings de ‘Jujutsu Kaizen’ o ‘Ranking of Kings’. Por ello, poniendo toda su atención a los detalles en los storyboards de ‘Chainsaw Man’, nos ha propuesto uno de esos openings que cambiarán la historia para siempre, al igual que parece buscar el propio anime.