El live action de ‘One Piece’ adelanta novedades para junio

Todos los fans de ‘One Piece’ están atentos a las novedades que vienen de la mano de la obra de Eiichiro Oda. Esto no solo afecta a las novedades relacionadas con el manga o el anime, sino también a su famosa película, ‘One Piece: Film Red’. Sin embargo hay un proyecto más del que no podemos perder detalle y este es, nada más y nada menos, que el live action de ‘One Piece’.

Este va compartiendo novedades poco a poco, en forma de actores confirmados o, incluso, como alguna pequeña muestra de lo que está por llegar. Sin embargo parece que esto podría cambiar muy pronto o, al menos, eso es lo que insinúa el nuevo anuncio de Netflix Geeked, el evento que tendrá lugar del 6 al 10 de junio y que traerá consigo novedades del live action de ‘One Piece’.

Si bien la lista de invitados no ha sido confirmada de ningún modo, lo que sí han mostrado es, a base de artes repartidos por el cartel, las licencias que aparecerán de un modo u otro. Y encontrar la mención a ‘One Piece’ y su live action no es ningún misterio ya que este se encuentra justo arriba a la derecha, enmarcando de este modo las fechas del instante en el que se celebrará el evento.

Se trata entonces de un buen momento para poder conocer las novedades relacionadas con una de las licencias más famosas e importantes. Una adaptación que traerá consigo todo tipo de novedades, sobre todo si tenemos en cuenta que mantiene toda su historia así como propuestas en completo secreto. Por ello, la impaciencia de los fans crece, aunque parece un buen momento para anotar la fecha del evento y estar atentos a las novedades que estén por llegar.