El live-action de ‘One Piece’ confirma sus diferencias con el anime

Muchos fans de ‘One Piece’ se llevaron una inesperada sorpresa al confirmarse que la obra tendría un live-action, algo similar a lo visto con ‘The Witcher’, ‘Attack on Titan’, ‘Bleach’ e incluso ‘Cowboy Bebop’. Sin embargo, fue este último nombre el que creó grandes dudas entre los fans, sobre todo si tenemos en cuenta que la obra fue cancelada tras una mala acogida entre los fans debido a los cambios y a ser una adaptación que no llegaba a cumplir sus deseos.

Sin embargo, las esperanzas por el live-action de ‘One Piece’ se han mantenido, sobre todo al confirmarse el elenco de actores que participarán en el proyecto así como el esfuerzo puesto por estos para preparar a los personajes. Claro que, ¿qué encontraremos en sus capítulos? ¿Una adaptación completa del anime a live-action o algo totalmente nuevo? Según ha explicado recientemente el equipo, los fans no deben esperar una copia exacta de la obra.

One Piece | Toei Animation

Tal y como ha confirmado la cinematógrafa del live-action, Nicole Hirsch Whitaker, la idea es que este live-action sea capaz de destacar sola, sin ser exactamente una copia de lo ya visto en el manga o en el anime. No solo eso, sino que dicen que son más que conscientes de que no habrá una forma de contentar a todos los fans, por ello, lo que buscarán será no solo ser capaces de dar un producto que guste a una buena base de los fans de la obra de Eiichiro Oda, sino también ser capaces de atraer a nuevo público.

Si bien no ha entrado en muchos detalles, afirma que la historia será importante, con intención de atraer a más gente así como ayudarles a conseguir las visualizaciones necesarias. Por ello, tendremos que esperar impacientes ya que, a pesar de que sí han demostrado que mantendrá muchos de los entornos ya conocidos, parece que nos encontraremos con muchas novedades respecto a la obra original.