El actor de Sanji del live-action de ‘One Piece’ muestra su intenso entrenamiento

El live-action de ‘One Piece’ está cada vez más cerca y eso supone un antes y un después para muchos fans. Después de todo, estamos muy cerca de ver el gran final del manga, una historia que lleva años siendo el top dentro de las historias de piratas y que promete ser igual de increíble en el live-action, aunque por el momento las imágenes compartidas hayan sido mínimas para evitar romper la magia.

Sin embargo, una de las preocupaciones de los fans venía del hecho de que las patadas icónicas de Sanji tuviesen una buena representación. Después de todo, se trata de uno de los personajes más reconocidos por este estilo de combate tan particular. Y parece que no tenemos de qué preocuparnos ya que su actor ha compartido un primer vistazo a su duro entrenamiento de cara a cumplir con las expectativas de los fans.

En el vídeo podemos comprobar que el actor Taz Skylar no teme a la hora de realizar sus patadas altas, bajas e incluso con más fuerza. Tiene la clara intención de que todos los fans sientan que el personaje quede muy bien reflejado en su interpretación y, para ello, no duda a la hora de superar todos los límites marcados. Después de todo, este entrenamiento va de superar aquellos límites que no se han marcado.

Por supuesto, lo único que los fans están esperando ahora mismo es la indicación de una fecha de estreno para esta serie. Por ahora, lo único que tenemos claro es que el anime está cerca y que, consigo, vendrá uno de los arcos más interesantes hasta la fecha. La acción que propone a todos los fans poder disfrutar de una experiencia única.