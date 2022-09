'Lookism': El manhwa que muestra el acoso del mundo superficial a los gordos y feos

A la hora de realizar una visión general a la vida, podemos encontrarnos con elementos que la hacen única y maravillosa, como es un bonito paisaje, la sonrisa de un ser querido o, incluso, el simple hecho de disfrutar de una buena taza de café con un libro en el momento apropiado. Sin embargo, esto no siempre tiene porqué ser fácil, hasta el punto de que hay ocasiones en las que sentimos que todo puede pesarnos.

Si bien la vida puede no ser fácil para los adultos, debemos recordar esa parte en la que éramos jóvenes adolescentes que temían ser el centro de atención. No es que no quisiésemos ser vistos, es que temíamos llegar a ser el centro de atención por razones que sirviesen de burla como estar un poco más gordos de lo que muchos toman por apropiado, el pelo o incluso la posibilidad de combinar la ropa. Y esto es precisamente el lado cruel de la vida que quiere exponer el nuevo anime ‘Lookism’, también conocido como ‘APARI3NCIAS’.

Lookism, el anime que busca mostrar el lado cruel de la vida

‘Lookism’ es un manhwa que trata de mostrar el lado oscuro de la vida y que, a su vez, se adapta al anime para aportar ese enfoque único. Así es como nos encontramos con una obra cuyo protagonista se encuentra en plena secundaria y lo pasa realmente mal. Es el centro de las burlas y sufre el acoso de sus compañeros, hasta el punto de acabar tirado en el suelo y con golpes.

Un día todo cambia para él y es que, por motivos que os dejaremos descubrir, se despierta en un cuerpo completamente diferente. Si bien en su cuerpo real es gordo, bajo y de ojos marrones, su nuevo cuerpo es alto, de cara fina, ojos muy claros y, tal y como sus compañeros señalan nada más verlo, muy atractivo. Esto hace que atraiga la atención de todos, pero no precisamente de malas formas.

Con esto el anime trata de demostrarnos que la vida puede llegar a ser realmente cruel y que, lamentablemente, aquellos que tienen un mejor aspecto, pueden disfrutarlo mejor. Por supuesto, el propio anime trata los problemas a los que estas personas se enfrentan, mostrando que, a pesar de resultar atractivos, esto puede traer problemas como peleas o, incluso, rechazo por parte de algunos.

Es por ello que este anime busca conectar con el mundo, hacer que la gente se replantee su forma de actuar al tiempo que transmite un importante mensaje con un protagonista que trata de cambiar el concepto. Sabe que con su nueva imagen puede hacerlo y, por ello, tratará de luchar para hacer que su vida, así como la de otros compañeros, sea distinta a partir de ahora.