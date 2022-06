¿'Naruto' o 'One Piece'?: El día en el que Akira Toriyama escogió el verdadero sucesor para 'Dragon Ball'

Para no pocos fans del anime y el manga, 'Dragon Ball' es la franquicia más popular de este medio. No es para menos si tenemos en cuenta que las aventuras de Goku han traspasado no ya Japón, sino también la barrera del papel para el manga y la TV para el anime.

'Dragon Ball' se ha convertido para muchos en una forma de vida, un elemento de la cultura pop que ha contado con películas, adaptaciones, decenas de videojuegos e ingentes toneladas de merchandising.

Siendo una serie tan influyente y todavía en activo, una de las preguntas más recurrentes desde hace años es: ¿cuál es el anime o manga que debería ser sucesor de 'Dragon Ball'? Opciones hay muchas, y más en un género como el shonen, pero hay una persona que lo tiene claro.

One Piece | Toei Animation

Hablamos de nada más y nada menos que Akira Toriyama. El autor original de 'Dragon Ball' tiene decidido quién es el verdadero sucesor de su obra. En una entrevista realizada para el Jump Festa de 2006 (sí, ha llovido bastante), el japonés aseguró con total rotundidad que, aunque 'Naruto' es una gran obra, 'One Piece' es el auténtico sucesor de 'Dragon Ball'.

No es la primera vez que Akira Toriyama se ha desecho en halagos hacía 'One Piece'. En otras ocasiones ha confesado seguir las aventuras de Luffy al día, e incluso junto a su hijo. Por su parte, Eiichiro Oda, autor de 'One Piece', también ha asegurado en varias entrevistas que su principal inspiración para el manga siempre ha sido 'Dragon Ball'. Actualmente 'One Piece' se acerca a su conclusión, una historia que mantiene en vilo a millones de lectores a raíz de los últimos acontecimientos que, pronto, llegarán a su final.