‘Naruto: Sasuke’s Story’: El manga protagonizado por Sasuke y Sakura se convierte en todo un éxito con su primer capítulo

El nombre de ‘Naruto’ es imposible de pasar por alto cuando eres fan del manga. Se trata de una de las licencias que cambió el sector para siempre, hasta el punto de que se le concede el título de formar parte de uno de los “Big Three” del manga. Este manga sigue vivo gracias a la continuación de la historia con ‘Boruto’ y, ahora, gracias a su nuevo spin-off llamado ‘Naruto: Sasuke’s Story - The Uchiha and the Heavenly Stardust’.

Esta nueva obra, como bien indica su nombre, tiene como protagonistas a Sasuke y Sakura. De hecho, esta historia nos muestra a Sasuke, quien se dirige hacia un observatorio astronómico en La Tierra del Fuego, donde se encuentra con Sakura. Juntos, se sumergirán en una investigación en busca de pistas del Sabio de los Seis Caminos. Lamentablemente, pronto descubrirán que están atrapados en una conspiración letal.

Lo interesante de esta obra es que ya tiene unos años, a pesar de que es ahora cuando se ha tomado la decisión de transformarlo en un manga. Por ello, es una buena oportunidad para que todos los fans de ‘Naruto’ disfruten de esta experiencia sin igual. Además, debemos destacar que su estreno, producido hace apenas unos días, ha destacado con fuerza en todos los aspectos, hasta el punto de que ya se ha convertido en el sexto manga más leído.

Sin embargo, para poder leer su segundo capítulo, tendremos que esperar hasta el próximo 5 de noviembre. Y, por ahora, lamentablemente solo tenemos su estreno en inglés. Por ello, tendremos que esperar pacientes hasta que haya nuevas noticias o, si dominamos el idioma, no dudar en leer esta nueva historia protagonizada por Sasuke, aquel que en su día fue un gran oponente para Naruto y, finalmente, un buen amigo.