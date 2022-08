‘One Piece’: La actriz de Luffy desvela cómo descubrió que el final de la serie estaba cerca

Los fans de ‘One Piece’ no pueden dejar de verse sorprendidos por el hecho de que Eiichiro Oda esté preparado para dar fin a su obra. Si bien es cierto que años atrás tuvo intención de cancelar esta por motivos personales, el paso de los años ha dado paso a una obra que parecía no tener un fin claro. Sin embargo, Eiichiro Oda sorprendió a todos los fans al confirmar que este está a punto de llegar y no solo eso, sino que además había quien lo sabía antes que todos los demás.

Esta es Mayumi Tanaka, quien pone voz a Luffy en ‘One Piece’. Esta no solo es el alma del anime, sino que también se ha convertido en una gran fan de la licencia. Esto no es de extrañar si tenemos en cuenta que lleva años ejerciendo un papel tan importante en el anime. Por ello, siendo alguien tan importante que ha estado trabajando estrechamente con el mangaka, es normal que esta tenga algunos secretos, incluso descubriendo estos por cambios en el comportamiento del mangaka.

One Piece | Toei Animation

Este ha sido el curioso caso que tuvo lugar con el final de ‘One Piece’. Para comprender esta historia, debes saber que el equipo de ‘One Piece’ se reúne al completo, dando paso a que Eiichiro Oda se junte tanto con la gente que trabaja en el manga como en el anime. En una de estas reuniones, la actriz de voz sintió que se producía un cambio. No es que Eiichiro Oda lo confirmase abiertamente, es que algo cambió en su forma de hablar.

La actriz afirma que, durante las reuniones, Oda siempre tenía una misma frase y es que afirmaba que “A ‘One Piece’ le quedan 10 años”. Una frase que repetía siempre hasta que, un día, no lo hizo. Si bien le extrañó ese cambio, comprobó que en las siguientes reuniones esa frase faltaba y lo supo incluso antes de que Oda lo confirmase: sospechó que este ya estaba centrado en iniciar el final de su manga.

Actualmente sabemos que el mangaka está trabajando en el final de ‘One Piece’, aunque por el momento sin saber cuándo se producirá este final. Sin embargo, es posible que para poder ver el final del manga así como del anime, tengamos que esperar más de 3 años. Después de todo, ese es el tiempo que Eiichiro Oda quiere de margen para acabar su obra. Por ello, tendremos que seguir esperando pacientes a que la obra llegue a su fin y, finalmente, conocer esta historia que nos lleva inspirando años.