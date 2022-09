‘One Piece Red’ celebra su exitoso estreno con un nuevo tráiler

A lo largo de los años, ‘One Piece’ nos ha mostrado tener un gran potencial para destacar. Después de todo, no solo cuenta con una de las historias más destacadas y emocionantes, sino que ha sabido cómo adaptarse para seguir sorprendiendo a todos los fans. Es por ello que ahora que sabemos que está cerca de su gran final, muchos fans no acaban de saber cómo sentirse. Después de todo, parece que será el último capítulo en una historia que parecía no tener fin. Sin embargo, por el momento tenemos la emocionante historia presente en ‘One Piece Red’.

Uno de los puntos que tenemos claro con esta propuesta es que nos encontramos ante una película que nos presentará a Uta, la hija de Shanks. De hecho, esto hace especial ilusión a los fans si tenemos en cuenta que Shanks es uno de los piratas más desconocidos para los fans debido a sus pocas apariciones. Sin embargo, ¿qué sucede con su hija? ¿Por qué no llegamos a saber más cosas de esta? Es ahí donde debe centrarse nuestra atención.

Con un pequeño vistazo al tráiler comprobamos que Uta tiene una historia triste a sus espaldas, donde Shanks, por algún motivo, no la llevó con él en su barco, a pesar de que afirmaba que la había dejado atrás porque esta quería ser cantante. Sin embargo, ¿es toda la verdad? Por ahora parece que solo aquellos que han visto la película pueden responder, así como muy pronto podremos descubrir esta verdad en España.

Recordamos que ‘One Piece Red’ llegará a los cines de España el próximo 4 de noviembre, tanto en español como con subtítulos para que cada fan pueda verla como prefiera. Por ello, animamos a todos los seguidores a estar atentos a lo que está por llegar así como a seguir disfrutando de una de las obras que lo ha cambiado todo para siempre. Después de todo, ‘One Piece’ ha conseguido convertirse en toda una leyenda.