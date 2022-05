‘One Piece Film Red’ comparte un nuevo arte oficial de la hija de Shanks

Conozcas o no el mundo del anime, el nombre de ‘One Piece’ es una licencia imparable. Tanto en su formato manga donde ha conseguido convertirse en el más vendido de la historia como, en sí, en su formato anime, nos encontramos ante una propuesta que ha logrado fascinar al mundo. Todo esto es gracias a Eiichiro Oda, su mangaka y quien no teme a la hora de seguir avanzando con la historia, incluso en ocasiones con capítulos que no tengan una esencia canónica, pero sí como un punto y aparte que pueda fascinar al mundo.

Esta vez hablamos de ‘One Piece Film Red’, obra que, a pesar de no tratarse de una película canónica o que vaya a cambiar algo en la historia del anime, sí encajará a la perfección en la cronología de los personajes. Gracias a esta afirman que podremos conocer un poco más a los piratas así como a aquellos que los rodean. E incluso conocer un nuevo punto de Shanks, el pirata más importante para Luffy, y del que recientemente descubrimos que tiene una hija, Uta.

Es precisamente este personaje el que nos ha desvelado que es una famosa cantante la que tendrá una gran presencia en la película. Por ello, el autor de la obra ha querido compartir con los fans una serie de conceptos interesantes. Si bien no son más que bocetos, trata de animar a los fans a conocer un poco más a este personaje que parece que desde muy pequeña ha adorado la música.

Recordamos que esta película no tendrá un gran impacto en la historia y, sin embargo, sí nos mostrará algunas perspectivas completamente nuevas de los personajes que ya conocemos así como de algunos que serán totalmente nuevos. Una propuesta que, por supuesto, traerá todo tipo de novedades a los fans. Todo esto mientras, por otro lado, tenemos anunciado el regreso de los piratas a un nuevo videojuego. Propuestas que seguirán dando vida a la obra de Eiichiro Oda.