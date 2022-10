‘One Punch Man’ celebra Halloween con un nuevo póster de su mangaka

La vuelta de ‘One Punch Man’ al mundo del anime así como su regreso al manga con un nuevo arco ha supuesto para muchos fans una grata sorpresa. Sin embargo, para esta vuelta tan especial, el mangaka ha querido sorprender a muchos de los fans. ¿Cómo? A base de compartir una ilustración de lo más inesperada relacionada directamente con los personajes de ‘One Punch Man’ y la fiesta de ‘Halloween’.

Esta ilustración fue compartida con el nuevo capítulo de ‘One Punch Man’ queriendo celebrar esta importante festividad en la que el terror cuenta con su gran papel. Claro que no es lo único que debemos destacar, sino que muchos de los fans se fijarán en que esta ilustración cuenta con ese toque único de humor que tan bien se implementa en las obras de Yusuke Murata y que tanto gusta a sus fans.

En la imagen podemos ver a Saitama siendo uno de los héroes más peculiares al estar metido en un disfraz de vaina de guisantes. Sin embargo, no es el único que se ha disfrazado pues también podemos ver a Garou con su disfraz de Eduardo Manostijeras o incluso a Tatsumaki con el disfraz clásico de bruja. Uno de los más queridos por todos los fans y que parecen no poder desaparecer de este tipo de evento.

Además de esto, no podemos pasar por alto el hecho de que ‘One Punch Man’ sigue siendo una de las grandes sorpresas del año. Se trata de una de esas licencias que busca hacer una crítica directa a los héroes y es que, a pesar de que contamos con un protagonista que es, literalmente, un héroe, este no es precisamente un héroe dado al uso. No tiene un gran traje y su preparación es la capacidad de vencer a cualquiera con un solo puñetazo. ¿Encontrará algún día a un rival a su nivel? Estaremos pendiente de ello.