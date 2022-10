¿Por qué el 3 de octubre es tan importante para los fans de ‘Fullmetal Alchemist’?

‘Fullmetal Alchemist’ es, para muchos, uno de esos mangas y animes que jamás deben ser olvidados, hasta el punto de haberse convertido en una de las licencias mejor valoradas de la historia. Es por ello que cuentan con una de las comunidades de fans más destacadas y que no han dudado en brindarle todo su apoyo a lo largo de sus ya 20 años. Toda una vida que nos ha dejado no solo con varios animes, sino también videojuegos e incluso live-actions.

Sin embargo, hay una fecha para todos los fans del anime y manga que no debe ser olvidada jamás y esta es el 3 de octubre. Esto hace referencia a una famosa frase “Don’t forget 3 oct 11” que podemos ver escrita en el reloj de Edward Elrich. Si bien puedes suponer que esta frase tiene un gran peso, ¿sabes a qué se debe esto? Este es el momento de desvelarte la verdad sobre esta aunque, antes de nada, indicaremos que se trata de un spoiler, por lo que si todavía no has visto la serie o, incluso, estás pensando en empezar a verla pronto, es mejor que dejes de leer a partir de este punto.

La historia tras el importante mensaje de Fullmetal Alchemist

Fullmetal Alchemist Brotherhood | BONES

Para todos aquellos que han visto el anime, leído el manga o conocen la historia, sabemos que esta nos cuenta las aventuras de Edward y Alphose Elric, dos niños que, demasiado pronto, tuvieron que afrontar la pérdida de su madre. Con intención de recuperarla, ambos buscaron utilizar los conocimientos de alquimia heredados para poder recuperarla. Para ello, realizan una transmutación humana para traer de vuelta a su madre.

Pronto ambos descubren su error, ese por el que la práctica realizada por los jóvenes Elric estaba totalmente prohibida. No solo no logran traer de vuelta a su madre, sino que pagan un alto precio que hace que Edward pierda su pierna, sino que su hermano Alphonse perdiese por completo su cuerpo. Al comprender la gran pérdida, Edward buscó ligar el alma de su hermano a una armadura para que pudiese seguir viviendo.

Esta experiencia quedó grabada en la vida de ambos hermanos, hasta el punto de que cambió por completo su vida para siempre. Y esto, precisamente, sucedió el 3 de octubre de 1911. A partir de aquí, ambos toman la decisión de convertirse en Alquimistas Nacionales para seguir aprendiendo más sobre la alquimia y conseguir recuperar sus cuerpos. Por ello, una vez Edward logra convertirse en alquimista y recibe su reloj de bolsillo para identificarse como tal, no duda a la hora de grabar este importante mensaje que no solo le sirve para recordar su grave error, sino para recordar que jamás debe desviarse del camino tomado.