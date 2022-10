¿Por qué el anime de 'Gundam' solo tenía pilotos masculinos?

A lo largo de los años, ‘Gundam’ se ha convertido en una de las licencias anime más destacadas. Después de todo, nos encontramos con un anime que nos transporta a un mundo repleto de acción, aventuras y una historia fascinante. Se trata de una de las licencias que no teme a la hora de reinventarse, que ha ido avanzando con el paso del tiempo y que, sin embargo, nos ha dejado con algunos misterios que, por suerte, el tiempo ha resuelto.

Para los fans de ‘Gundam’, una agradable sorpresa ha sido que el prólogo de ‘Gundam: The Witch From Mercury’ cuenta con una piloto femenina de mechas como protagonista. Esto ha sido un cambio para la licencia en todos estos años y que, a su vez, se presenta como una historia completamente independiente, por lo que se puede disfrutar de cero. Sin embargo, ¿por qué es la primera vez que nos encontramos con una piloto femenina como protagonista?

Los obstáculos que impedían que Gundam tuviese una protagonista femenina

Debes saber que existieron muchos intentos de que hubiese una protagonista femenina en la serie, sin embargo, y por muy mal que suene, el sexismo lo impedía. Esto se ha descubierto después de que el primer capítulo de ‘Gundam: The Witch From Mercury’ tuviese una perfecta acogida, no solo entre los fans, sino también entre los veteranos de la franquicia.

La obra de Koichi Tokita es un artista de manga muy conocido por su trabajo en ‘Gundam’ y su arte ha llegado a ser todo un éxito en ‘Mobile Fighter G Gundam’ e incluso ‘Mobile Suit Gundam Wing’. Por ello, cuando este tuvo la oportunidad de trabajar en un nuevo anime, no dudó en realizar uno de los movimientos más sorprendentes: introducir a un personaje femenino como protagonista.

Tokita afirmó que hace mucho tiempo apoyó la idea de que hubiera una protagonista femenina para ‘Gundam’. Sin embargo, le dijeron que un Gunpla (acrónimo de Gundam Plastic Model) de un personaje femenino no vendería, dando así como excusa que el marketing no veía posible que una mujer como piloto pudiese llamar la atención. Un comentario que no dudó en compartir en redes sociales.

A esto añadió que a día de hoy se vive una época en la que se puede tener a una mujer como protagonista y también tiene un modelo de plástico. Está muy contento con este resultado y, por suerte, ha comprobado satisfactoriamente que para el público ha sido muy bien recibido. Por ello, es de esperar que podamos seguir viendo nuevas pilotos llegando al mundo de ‘Gundam’ poco a poco.