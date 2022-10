Cinco animes que debes ver si te gustó 'Cyberpunk Edgerunners'

Para muchos, ‘Cyberpunk Edgerunners’ se ha convertido en un soplo de aire fresco. Es el anime que cuenta la historia tal y como muchos esperaban que se pudiese vivir el videojuego y, por tanto, parece una pieza imprescindible para los fans, hasta el punto de que muchos han regresado a jugar a ‘Cyberpunk 2077’ y sus futuristas aventuras. ¿Qué mejor que lanzarse a las aventuras de Night City que como un Edgerunner de verdad?

Sin embargo, es posible que tras ver el anime tengas la sensación de que necesitas algo más. ¿Te has quedado con ganas de más anime y estas deseando ver un nuevo anime del estilo? Estás de enhorabuena. Tenemos para ti cinco animes que no te puedes perder si te gustó ‘Cyberpunk Edgerunners’ y que te llevarán a ciudades distópicas mientras conoces a personajes con grandes historias detrás.

Ghost in the Shell

Es una de las primeras licencias que debes tener en mente a la hora de pensar en ‘Cyberpunk: Edgerunners’. Se trata de una de las películas anime más influyentes de todos los tiempos en el género de la ciencia ficción. En esta nos encontramos con un mundo futurista donde las personas han sido mejoradas con implantes cibernéticos, una trama similar a lo que podemos ver en ‘Cyberpunk’.

La historia se centra, sobre todo, en Motoko Kusanagi, una humana que ha sido mejorada con prótesis de cuerpo completo y quien lidera a su equipo de operaciones especiales de la Sección 9 de Seguridad Pública. Juntos deben luchar contra un enigmático hacker en una historia que, a partir de aquí, dejaremos que descubras tú mismo.

Psycho-Pass

Damos el salto al futuro cyberpunk de ‘Psycho-Pass’. En este mundo, una inteligencia artificial categoriza a las personas según lo propensos que son a los crímenes violentos. Sin embargo, aquí entra en acción un grupo de policías con unas habilidades importantes y quienes nos harán vivir una historia repleta de intriga y grandes momentos de acción.

De algún modo esto puede recordarnos a la trama de ‘Cyberpunk’ y la psicosis, ese momento en el que las personas pueden perder la cabeza. Algo que también sucedía en el videojuego, por lo que siempre tenemos el aviso de que debemos ser cuidadosos a la hora de buscar nuestras mejoras ya que puede que llegue el momento de perder el control.

Akira

¿Quién no ha encontrado los easter eggs de ‘Akira’ en ‘Cyberpunk’? Es casi imposible no fijarse en la moto o, simplemente, en el estilo. Considerado como el pionero del cyberpunk japonés, ‘Akira’ ha marcado huella, hasta el punto de que es un buen momento para recordarte que, si todavía no has visto esta película, es la ocasión perfecta para disfrutar de esta obra.

Aquí se nos presentará a Shotaro Kaneda, líder de la banda de moteros, y quien está buscando a su amigo Tetsuo Shima. Este recientemente ha adquirido unos poderes telequinéticos que, lamentablemente, le hacen ser una peligrosa amenaza para el mundo, hasta el punto de que si usa mal estos, podrá destruir toda la ciudad.

Cowboy Bebop

Hablar de ambientación cyberpunk nos lleva a pensar en uno de los animes clásicos que más han enamorado a los fans. ‘Cowboy Bebop’ se ha convertido en toda una referencia dentro del género al llevarnos al año 2071, instante en el que conocemos a una curiosa tripulación de cazarrecompensas que pilota la nave espacial Bebop y donde se encuentra Spike Spiegel un ex asesino y protagonista de la serie.

Aquí la Tierra se ha vuelto completamente inhabitable debido a un accidente y, sin embargo, la humanidad ha conseguido sobrevivir a base de colonizar otros planetas y lunas. De este modo, podemos ver sus misiones y su forma de sobrevivir, teniendo que superar todo tipo de obstáculos tomando, en ocasiones, decisiones de moralidad dudosa.

Akudama Drive

Terminamos el repaso presentando ‘Akudama Drive’. Se trata de una obra que sigue los pasos de una mujer joven que se encuentra en un futuro distópico donde la región de Kansai se ha convertido en un estado de Kanto. Tras ser arrestada por un delito menor, debido a un accidente inesperado se ve envuelta en una elaborada conspiración de atraco que ha sido orquestada por un hombre misterioso y su equipo de despiadados mercenarios.

Estos son conocido como Akudama y son temidos en todo el mundo. Por ello, si te gusta la acción y estás deseando ver a personajes excéntricos así como una historia única, este es el anime que estabas esperando.