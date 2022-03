¿Por qué Himiko Toga de 'My Hero Academia' lleva un uniforme escolar como traje de villana?

Elegir el mejor anime de la historia es una elección complicada, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de animes que se han ido presentando a lo largo de los años. Sin embargo, hay una licencia que ha ganado popularidad con el paso de los años y esta no podía ser otra que ‘My Hero Academia’. La propuesta consigue mantenernos pegados a la pantalla, sobre todo por el hecho de que nunca sabemos quién ganará, si el bien o el mal.

La lucha constante de poder y superación nos muestra a todo tipo de personajes, entre ellos a Himiko Toga quien supone un gran reto de dibujo para tu mangaka. Sin embargo, esta tiene todo tipo de curiosidades y es que no es solo su carácter o habilidad, sino precisamente el traje que elige para ser una villana. Para muchos fans resulta destacable saber que esta opta por un uniforme escolar para luchar pero, ¿sabes por qué?

El motivo de que el traje de villana sea un uniforme

El carácter de Himiko Toga destaca por convertirla en una de las villanas más crueles e incluso hábiles en combate. Sin embargo, una de sus principales características reside en el uniforme escolar que luce como atuendo al luchar y que es un claro reflejo a que ella vive en su propia normalidad. Después de todo, como nos van presentando en el manga y en el anime, ella siempre se ha visto obligada, desde niña, a ser una persona “normal” en cualquier lugar en el que se encontrase.

Himiko Toga de My Hero Academia | Bones

Sus padres no aceptaban el don de Toga, sino que deseaban que nadie llegase a descubrir jamás lo que ella realmente puede hacer. Sin embargo, un día llegó a su límite y no pudo contener más su don. Pero, ¿por qué mantener el uniforme? Porque es una forma de mantenerse atada a ese pasado y parecer, simplemente, una estudiante más, la cual vive tranquila en lo que para ella es su propia normalidad.

Rechazada siempre por su don

Este es uno de los aspectos que llaman la atención de Himiko y es que, a pesar de ser rechazada, de que ese uniforme trataba de atarla a algo que realmente no es, ella se mantiene entrelazada a ese pasado con el traje elegido para ser villana. Una forma de burlarse de la sociedad que en su día la rechazó y dejando a un lado esa máscara que quisieron obligarle a lucir.

Por supuesto, hay que hacerse a la idea de que el uniforme elegido por Toga no es exactamente el que llevaba durante su época escolar. Después de todo, es posible que la villana no sea capaz de volver a lucir este, ya sea por el amargo sabor del recuerdo o porque realmente quiere marcar la diferencia que todos quisieron fingir que no existía entre la Toga real y la que deseaban fingir que era.