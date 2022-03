Un personaje de 'My Hero Academia' es el mayor homenaje a Estados Unidos

Los mangakas tienen formas únicas de fascinar al mundo, tanto en lo que respecta a las historias como, en sí, a su estilo de dibujo único. Uno de los que ha conseguido llamar la atención de todos es, precisamente, el mangaka de ‘Boku no Hero’, quien propone una historia en un mundo donde una gran parte de la civilización nace con poderes que puede utilizar para cuidar del mundo o, incluso, para buscar su destrucción.

Los personajes de ‘My Hero Academia’ son variados y con propuestas realmente llamativas en lo que respecta a su forma de enfrentar todos los peligros. Sin embargo, hay uno que destaca sobre el resto al tratarse de uno de los héroes más fuertes y que tiene una forma única de garantizar la seguridad y transmitir esa sensación de que puede con cualquier enemigo que se presente. Este es, simplemente, All Might, el superhéroe más fuerte y cuyas habilidades destacan no solo por su fortaleza, sino por el homenaje que rinden.

My Hero Academia | Bones

Los movimientos de All Might y su homenaje a EEUU

Este profesor de la academia UA cuenta con poderes increíbles. Sin embargo, llama la atención de muchos por tener supermovimientos que no solo pueden destrozar a sus enemigos, sino los nombres de estos. Después de todo, cada golpe tiene el nombre de un estado de Estados Unidos, los cuales acompañan a los propios colores que luce el héroe en su traje.

Si bien la relación de All Might con Estados Unidos está clara ya por su ropa, sus movimientos no hacen más que marcar estos puntos. Después de todo, tenemos ante nosotros una propuesta que sigue avanzando de manera fascinante. A continuación os mostramos los movimientos con los que All Might se convierte en el terror de todos sus enemigos.

Los supermovimientos de All Might

California Smash

Carolina Smash

Detroit Smash

Missouri Smash

Nebraska Smash

New Hampshire Smash

Oklahoma Smash

Texas Smash

United States of Smash

Se trata, por supuesto, de un personaje que manda un importante mensaje a todos los alumnos y aquellos que sueñan con convertirse en un gran héroe en el futuro. Después de todo, este siempre busca salvar al mundo, sin importar si su vida queda en completo peligro. Un personaje que, de algún modo, guarda similitudes con Capitán América, de Marvel y cuyo mensaje es proteger.