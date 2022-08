En qué orden ver 'Berserk': Anime, películas y todo lo que debes saber

‘Berserk’ es una obra maestra del manga. La creación del tristemente fallecido Kentaro Miura ha inspirado a autores de todos los géneros. Música, cine, videojuegos y otras categorías han tomado como referencia la historia de Guts; sirviendo también a millones de lectores de todo el mundo como motivación. El famoso “struggle” por el que es conocido en la lengua de Shakespeare, el “no rendirse jamás a pesar de la situación” que tantas veces hemos visto en su protagonista.

No obstante y a pesar de que ‘Berserk’ esté considerada una de las obras más influyentes de la historia, lo cierto es que en el anime no le ha ido tan bien. No hablamos ya de los videojuegos, siendo incluso los títulos que llevan el nombre de la saga productos de una calidad que dista mucho de lo que cabría esperar. Las diferentes series de animación que hemos tenido de ‘Berserk’ o bien se quedan cortas o fallan estrepitosamente en algo tan básico como la animación.

A pesar de ello y si quieres ponerte al día con ‘Berserk’ y su paso por el anime, en Neox Games vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre las diferentes adaptaciones que ha tenido y el correcto orden para su visionado.

Berserk (anime, 1997)

Berserk (1997) | Kentaro Miura

Tal vez la obra que mejor parada ha salido fuera del manga. El anime de 1997 de ‘Berserk’ es una verdadera joya, tanto en animación como en recoger los primeros arcos del manga, ‘El Guerrero Negro’ y ‘La Edad de Oro’; recogiendo así las primeras aventuras de Guts junto a Casca y Griffith. Uno de los grandes hitos de este anime no reside sólo en la calidad de su animación, sino también en prácticamente se trata de paneles calcados a los vistos en el manga. Una auténtica pena que se pusiera punto y final a la serie terminado el arco de ‘La Edad de Oro’.

Berserk: The Golden Arc (películas, 2012)

Berserk | Studio 4C

En un enésimo intento por retomar la serie, más de diez años después Studio 4ºC nos regaló la que posiblemente sea una de las mejores adaptaciones que se recuerdan. Si bien no es perfecta pues los cambios entre animación 3D y 2D resultan en determinados momentos irregulares, ‘Berserk’ ganó en crudeza. Las tres películas publicadas, (El Huevo del Rey, La Batalla de Doldrey y El Advenimiento) ofrecen todo el componente adulto, gore y sin un sólo atisbo de censura que los fans esperaban encontrar en una adaptación.

Berserk (Serie de TV, 2016)

Berserk | Selecta Visión

La oveja negra de las adaptaciones de anime y el motivo por el que todos los fans de ‘Berserk’ piden una serie a la altura de la obra de Miura. Si bien el punto de partida la serie de 2016 comienza justo dónde lo dejó la tercera de las películas, El Advenimiento, la deficiente calidad de la animación lastra y echa por tierra cualquier atisbo de la narrativa. Una auténtica pena teniendo en cuenta las grandísimas aventuras que deparan a Guts a partir del arco ‘Condena’.

Y hasta aquí las adaptaciones que ha tenido ‘Berserk’. Tanto las películas de Studio 4ºC como por supuesto el anime de 1997 por ser el más fiel al manga son francamente recomendables; sólo os recomendamos su serie de 2012 en caso de que os pique la curiosidad. Ojalá pronto tengamos noticias sobre una revisión completa de ‘Berserk’ a serie de animación que cubra el manga hasta la fecha; una tarea que ya auguramos como titánica para el estudio que quiera hacerse cargo.