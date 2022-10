Restaurante japonés enamora a los fans de Ghibli con la perfecta recreación de los platos vistos en las películas

Studio Ghibli no solo destaca por sus películas, sino por la calidad de su animación. Sus historias, sus personajes y todo lo que en su mundo podemos encontrar hace que los fans siempre deseen meterse de lleno en sus películas. Conocer a sus personajes favoritos puede ser un sueño, pero más lo es echar un vistazo a los deliciosos platos que se muestran en cada película y que los protagonistas devoran con una sonrisa.

¿Cuántas veces te has sorprendido echando un vistazo a esos platos y deseando tenerlo frente a ti? Pues ahora esto puede ser una realidad. Y no, no hablamos de que puedas realizar tu propia recreación, sino a que el la cadena de restaurantes Donan Norin Suisanbu ha creado un menú muy especial para los fans de Studio Ghibli que vayan, casualmente, a visitar el parque de la zona de Hokkaido.

Los platos de Studio Ghibli se hacen realidad en este restaurante

Lo que destaca de Donan Norin Suisanbu es que aprovecha en sus menús los productos que hacen a Hokkaido tan famoso. Sin embargo, lo que puede sorprender a todos los fans es precisamente pensar que el restaurante situado en la prefectura de Aichi, muy cerca del Parque Ghibli, es que su menú está inspirado en las películas de Miyazaki. En estas nos encontramos con recreaciones en las que se han cuidado todos los detalles para que parezcan sacadas de la película directamente.

A la hora de pensar en Aichi, muchos fans piensan directamente en el Parque Ghibli, el cual abrirá el 1 de noviembre. Por ello, parece ser la ocasión perfecta para que todos los fans puedan disfrutar de esta experiencia sin igual en la que el menú Ghibli Food Recreation viene a ofrecernos una oportunidad única: saborear los platos que nuestros personajes favoritos probaron en sus películas.

En el menú podemos encontrar propuestas tan inesperadas como un plato de ‘El Castillo de Cagliostro’, de la película de ’Lupin III’ que, a pesar de no ser una obra puramente de Ghibli, sí contaba con la dirección de Miyazaki. Además de esto, nos presenta propuestas tan interesantes como la comida de ‘Ponyo’ con el ramen que tanto disfrutaba su protagonista o el ya famoso plato de tocino y huevos de ‘El Castillo Ambulante’.

Gracias a la cuenta de Instagram, muchos fans han podido conocer este impresionante restaurante, llegando a la conclusión de que puede ser un destino a visitar tan pronto como sea posible. Quizás, durante el viaje a Parque Ghibli, pueda convertirse en una parada más que necesaria para poder disfrutar de estos sabores tan únicos.