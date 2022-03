¿El Sashimi y el Sushi son lo mismo? Estas son sus grandes diferencias

Japón nos llama la atención de muchas formas, incluyendo aspectos no solo culturales, sino también de la comida. Y es que para muchos, la comida que se presenta es de lo más deliciosa, a pesar de que su variedad pueda resultar un poco confusa. Esto sobre todo se debe a la similitud de sus nombres y, en algunos aspectos, de su apariencia, lo que a veces provoca que muchos señalen como sushi lo que realmente es sashimi.

A pesar de lo similares que puedan resultar, el sashimi y el sushi no son lo mismo. De hecho, debes saber que el sashimi, aunque sí es pescado crudo, cuenta con puntos muy importantes como la frescura, la calidad del material y, sobre todo, la materia en sí que se corta y cómo se realiza este mismo corte. Y es que, al servirse crudo, se trata de un plato que se prepara con pescado de la más alta calidad.

Sashimi | Pixabay

El sashimi no es solo pescado crudo

Cuando pides sashimi en un restaurante, te encuentras con una especialidad japonesa en la que se presenta en el plato pescado crudo cortado en rodajas muy finas. Este se sirve con salsa de soja, aunque también en algunos casos se le incluye wasabi e incluso jengibre. Lo que importa es que, al tratarse de un plato de pescado crudo, el material es de gran calidad, con lo que no solo nuestras papilas gustativas lo agradecen, sino que también lo hace nuestra salud.

Debemos tener en cuenta que, cuando alguien elige un pescado malo o no lo cocina correctamente, es cuando se producen las enfermedades. Por ello, en el caso del sashimi lo que se hace para servirlo es no solo elegir un buen pescado como puede ser atún o salmón, sino que este se captura, se consola y se usa todo en una rápida sucesión, sin tiempos que puedan dar paso a que este se estropee. Se trata, por tanto, de una práctica que se realiza con todo bien medido y realizado por expertos que conocen a la perfección el producto.

Sushi | Pixabay

Las diferencias entre sashimi y sushi

Aunque no lo parezca, es un error bastante común que la gente piense que se tratan del mismo plato. Sin embargo, debes saber que hay más diferencias. Por una parte está el hecho de que el sashimi es simplemente la carne mientras que el sushi incluye el arroz y, en algunas ocasiones, algas e incluso verduras. Por ello, el sushi siempre contará con el grano corto aderezado con vinagre.

Además el sushi tiene todo tipo de mezclas. No debes centrarte únicamente en el hecho de que sea salmón, sino que hay diferentes tipos. Eso sí, también debes tener en cuenta de que, lo que nosotros conocemos como sushi, no es exactamente eso. De hecho, aquí es donde entra en juego un nuevo concepto y es que, si en algún momento ves un montón de arroz cubierto con rebanadas de pescado, no es sashimi, esto es nigiri.