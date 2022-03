Toei Animation sufre un hackeo y anuncia el retraso en varios estrenos anime

Resulta imposible no conocer el nombre de Toei Animation, después de todo se trata de uno de los estudios de anime referentes en la actualidad e incluso desde años propietaria de algunos de los animes más destacados. Por ello, siendo el centro de atención para muchos, no resulta extraño comprobar que no todos los que se fijan en el estudio van con buenas intenciones.

Entre todas las buenas noticias que podemos recibir de la compañía, nos encontramos con que Toei Animation ha sufrido un ataque por parte de un tercero. Un ataque que el propio estudio ha confirmado y que, a pesar de que tuvo lugar el 6 de marzo, actualmente siguen investigando el alcance del daño que ha podido causar. Lamentablemente, afectando a algunos estrenos anime.

El ataque hacker que ha afectado a cuatro animes en emisión

Lo que muchos fans se temían es que, precisamente, el ataque afectase al estreno de algunos animes. Y parece que así ha sido puesto que la propia Toei Animation ha confirmado que afecta a las emisiones de los nuevos capítulos de ‘One Piece’, ‘Digimon Ghost Game’, ‘Dragon Quest: The Adventure of Dai’ y ‘Delicious Party Precure’. Cuatro animes muy seguidos y queridos por los fans.

Las respectivas cuentas de los animes han anunciado estos cambios de planes y esperan poder estrenar los nuevos capítulos en los próximos días mientras que otros, directamente, no han confirmado nada. Sin embargo, ¿hay más animes que se vean sujetos a estos cambios? Todo dependerá de la investigación y cómo el estudio compruebe que ha podido afectar a la compañía.

En lo que respecta a los calendarios de estrenos, por el momento las compañías han confirmado lo siguiente: