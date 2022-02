La ventisca de Sapporo impide el avance de los trenes pero crea espectaculares escenas nevadas

A la hora de presentar las imágenes más espectaculares, Japón tiene todos los puntos para llamar nuestra atención. Después de todo, nos encontramos con uno de los países que gana en el ranking de lugares del mundo que más viajeros quieren visitar. No solo eso, sino que incluso entre las distintas prefecturas compiten para ser la más bella, cada una con sus características propias.

Sin embargo, al echar un vistazo Sapporo, capital de Hokkaido y ciudad más grande de la prefectura, se trata de uno de los lugares que no solo destaca por su belleza, sino también por la forma en la que se enfrenta a los golpes del clima. Después de todo, en Japón no solo tienen que superar los inconvenientes de los fuertes vientos, sino de las nevadas inesperadas. Y lamentablemente esta vez Sapporo no fue capaz de protegerse de la nevada que estaba por llegar.

Una nevada tan fuerte que ha bloqueado los trenes

La nevada de Sapporo fue completamente inesperada, sobre todo porque fue una de las más fuertes en ocho años. Por primera vez, desde 2014, la ciudad se veía cubierta por una capa de más de 100 centímetros de nieve. Una gran manta de nieve que afectaba a los puntos más importantes de la ciudad como las estaciones de tren o incluso en algunas instalaciones históricas de la Oficina del Gobierno de Hokkaido.

Si bien hay distintos puntos que llaman la atención de los visitantes, la zona que se llevó la peor parte fue la estación de Sapporo. En esta zona las ráfagas eran tan intensas que resultaba imposible avanzar así como poner en marcha a los trenes que salen de la zona. Y si bien esto resultaba un problema para muchos, sobre todo para ir a trabajar o, simplemente, acceder a otros puntos, nadie pudo evitar maravillarse con los espectaculares entornos.

La belleza de la nieve en Sapporo

Si bien las fuertes nevadas de Sapporo comenzaron el 6 de febrero, estas siguen presentes en la actualidad, manteniendo ese ambiente que enamora. Y es que para muchos es como estar viviendo dentro de un anime, con paisajes que, en algunos casos, han conseguido transformar esas zonas que parecían tan comunes en algo totalmente único. Una belleza que sigue muy presente, a pesar de todos los inconvenientes.

Lo que está claro es que estas fuertes nevadas han puesto a prueba a todos. No solo a aquellos que querían ir a trabajar en sus vehículos, sino incluso a esas personas que querían caminar a los distintos puntos y que se encontraron con que incluso un camino que normalmente toman con naturalidad, ahora era una aventura completamente diferente y fascinante.