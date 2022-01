¿Por qué rompen las parejas japonesas? Una encuesta desvela la realidad tras las separaciones en 2021

Con San Valentín a la vuelta de la esquina, son muchas las parejas que se preparan para pasar uno de los días más señalados del año en lo que al amor se refiere. No obstante, no todos pueden decir lo mismo. Dicen que nada es eterno, y algunas mujeres y hombres no tienen la suerte de llegar a San Valentín en pareja, sufriendo una ruptura reciente o bien no han terminado de superar.

La web LoveMA, especializada en citas y parejas, ha realizado una encuesta de lo más interesante. Los resultados han reflejado el motivo por el que la mayoría de los participantes terminan separados de sus respectivas parejas. En la encuesta han participado un total de 495 hombres y mujeres con edades que van desde los 15 hasta los 50 años.

Corazón de azúcar roto | Envato

Entre los resultados, la respuesta más votada situaba a la diferencia de valores como el principal motivo por el que una pareja decidía poner fin a la relación. El coqueteo (a priori con otras personas) y al tratarse de una relación a larga distancia se ubicaban en el segundo y tercer puesto. Sorprende también la presencia de los diferentes puntos de vista del matrimonio, algo que denota en Japón uno de sus mayores problemas, los bajos niveles de natalidad.

Principales motivos de rupturas

1. Diferencia de valores (91 votos)

2.Coqueteo (60 votos)

3. Fue una relación a larga distancia (42 votos)

4. La relación se enfrió (33 votos)

5. Me sentí atrapado (27 votos)

6. Encontré a alguien que me gustó (26 votos)

7. Teníamos diferentes puntos de vista sobre el matrimonio (25 votos)

Uno de los datos más destacados de la encuesta reflejaba que los hombres tendían a sentir más apego que las mujeres. No sólo eso, sino que en su mayoría, con un rotundo 63,1% de los hombres, todavía seguían profesando ciertos sentimientos hacia sus ex; en el caso de las mujeres éste dato sólo fue del 39,9%. Los datos no han sorprendido en el país del Sol Naciente, en especial si tenemos en cuenta que se trata de una de las regiones en las que relaciones y la natalidad no terminan de despuntar como en otros países.