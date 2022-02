Así es la mansión de Tony Stark en Minecraft que querrás para tu partida

Minecraft está muy lejos de terminar su reinado como juego de construcción y ofrecer infinitas posibilidades a los usuarios. Su dedicada comunidad continúa demostrando que el videojuego está más vivo que nunca, no sólo por las actualizaciones del propio título, sino por el derroche de imaginación a la hora de demostrar las impresionantes construcciones que son posibles realizar.

SapphireCrafty ha sido el último usuario de Minecraft en confirmar que el juego tiene mucho que ofrecer, o al menos, uno en el que se puede construir todo cuanto deseemos. Un claro ejemplo lo encontramos en nada más y nada menos que la mansión de Tony Stark, el mismísimo Iron Man.

Para aquellos que no estén muy puestos en el personaje de Marvel, el bueno de Tony vive en una gran mansión, más parecida a una villa y en la que el agua, acantilados y una enorme edificación son los grandes protagonistas del área. No hace falta decir que los jugadores de Minecraft ya han demostrado en otras ocasiones que se puede construir absolutamente todo, y la mansión de Tony Stark no iba a ser menos.

SapphireCrafty no sólo ha construido la mansión de forma fidedigna al MCU, sino que además la ha dotado de aún más encanto a la noche. El jugador ha añadido unas preciosas luces tanto en el interior como en el exterior, y no sólo eso, sino que además el famoso barco de Stark.

En los últimos meses Minecraft se ha ganado el foco de atención por parte de los jugadores, pero también no tan apasionados del título de Mojang. Su comunidad ha demostrado que dentro del propio juego se pueden crear otros títulos, o al menos recrearlos. Tal fue el caso de DOOM. Y es que gracias a la pericia de un usuario fue capaz de llevar a escala 1:1 el veterano shooter de Id Software.