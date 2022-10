Artista de 'Silent Hill 2' desmiente una de las teorías fan más extendidas del juego

En las últimas semanas, el nombre de ‘Silent Hill’ ha estado muy presente en la actualidad de los videojuegos. Por suerte, con muy buenas noticias para los jugadores al saber que tenemos tres juegos en marcha. Sin embargo, no solo los proyectos son los que tienen que despertar nuestra atención, sino los secretos que estos juegos han estado ocultando a lo largo de los años y que el equipo de creadores original quiere compartir con nosotros.

Uno de los títulos que más teorías tiene a su alrededor es ‘Silent Hill 2’, juego que pronto recibirá un remake y cuenta con uno de los momentos que a los jugadores más llamó la atención. En este conocemos la historia de James Sunderland, un hombre atormentado que, entre todas las pesadillas y pecados, decidía mirarse en el espejo en una de las escenas más recordadas de los videojuegos. Esto se debía a que todos pensaban que el personaje no miraba en sí su propia imagen, sino al jugador. Sin embargo, parece que esto es un error de percepción.

James de Silent Hill 2 nunca ha mirado hacia el jugador

Durante años, la comunidad de jugadores ha señalado que James mira hacia el jugador, rompiendo así la cuerda pared que, para muchos, resultaba de lo más inquietante. Esta teoría lleva años recorriendo las redes sociales, hasta el punto de que era una de esas teorías que nos parecían hasta más obvias por la imagen en cuestión. Sin embargo, ha sido el artista Masahiro Ito, responsables de los tres primeros juegos, quien ha querido hablar en detalle de esta escena en cuestión y desmentir la teoría.

“Mucha gente me ha preguntado. Pero es una teoría fan. James no mira al jugador.” fue la respuesta contundente del artista. No solo eso, sino que incluso optó por compartir una imagen en la que, con un aumento de brillo, se puede observar hacia dónde mira exactamente el personaje. Y como muchos han comprobado (y otros tantos han intentado negar), el personaje en todo momento está mirando hacia su propio reflejo.

Para insistir un poco con el hecho de que la teoría de romper la cuarta pared no encaja de ningún modo, el artista añadía un detalle más a su explicación. “En primer lugar, ¿por qué tiene que ver al jugador que existe fuera de la historia? Está allí para buscar a su esposa. Tened en cuenta el contexto de la historia”. Con esto quiere decir que no habría ningún tipo de punto para pensar que realmente esa mirada al exterior tuviese algún tipo de sentido, por lo que afirma que se trata, simplemente, de un efecto visual.

Lo que está claro es que, a lo largo de los años, esta escena ha tenido gran protagonismo en el mundo de los videojuegos, hasta el punto de existir como una de las grandes referencias a imágenes más importantes de los videojuegos. Sin embargo, tal y como ha explicado el artista, no se trata de una imagen puesta de manera intencional para crear tensión en el jugador, sino un accidente en lo que respecta a un inesperado efecto visual.