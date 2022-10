Johnny Knoxvill y otros artistas que ayudaron a crear al famoso Nathan Drake, protagonista de 'Uncharted'

Con el paso del tiempo, Naughty Dog ha demostrado tener una capacidad única para dar forma a sus juegos. No solo nos sorprenden con propuestas de narrativa o jugabilidad fascinantes, sino que además tienen la capacidad de crear personajes que no podemos olvidar. Esto ha provocado que personajes como Ellie de ‘The Last of Us’ se hayan convertido en todo un icono del mundo de los videojuegos.

Sin embargo, de las obras de Naughty Dog no ha sido la única capaz de destacar, sino que también hemos contado con la presencia de Nathan Drake. El famoso ladrón protagonista de la saga ‘Uncharted’ nos ha dado todo tipo de razones para que no podamos olvidarlo e incluso lo hemos visto protagonizado su propia película en los cines contando con la interpretación de Tom Holland. Claro que, si vamos a su aspecto, ¿alguna vez te imaginaste que Johnny Knoxvill fuese el famoso que le sirvió de inspiración?

Buscando un diseño único para un personaje muy especial

A la hora de pensar en el diseño de Nathan Drake, Naughty Dog tenían claro que querían convertirlo en un hombre único, un tipo que no está bien entrenado ni tampoco cuenta con el equipo adecuado para los trabajos extremos en los que participa. Y en más de una ocasión se ve envuelto en tales situaciones que lo llevan al límite que parece un milagro que logre sobrevivir. De hecho, incluso su estilo de combate puede dejar bastante que desear.

Con todos estos puntos en mente, el estudio tuvo la clara idea de que nadie sería mejor para ayudarles con el diseño que Johnny Knoxville, uno de los protagonistas de ‘Jackass’. Ambos se ven en situaciones peliagudas en más de una ocasión y, a veces, llega a ser sorprendente comprobar como Knoxville ha conseguido sobrevivir a algunas de sus pruebas. Por ello, parece que no hay personaje cuyo diseño pudiese inspirar mejor al personaje.

Sin embargo, no es el único que les ha ayudado a darle forma a este personaje. A la hora de terminar con su diseño, Naughty Dog también tomó a otros referentes como inspiración, incluyendo a actores muy influyentes. Uno de ellos fue Cary Grant, actor clásico muy reconocido y a quien pudimos ver en películas como ‘La fiera de mi niña’ o ‘Encadenados’, así como Harrison Ford, el famoso actor de ‘Indiana Jones’.

Por supuesto, debido a su trama de acción y aventuras, el personaje que más influyó en la historia de este sarcástico ladrón fue el propio ‘Indiana Jones’, quien nunca ha cesado en su intención de averiguar los grandes misterios de la historia. Y esto mismo es lo que nos muestra Drake, quien jamás ha abandonado una misión con tal de encontrar el mayor de los tesoros, a pesar de que esto hiciese que, en alguna ocasión, su historia amenazase con acabar.