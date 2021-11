La conmovedora sorpresa que recibe un trabajador de la persona más inesperada al hacer la declaración de la renta

Hacer la declaración de la renta puede ser un auténtico quebradero de cabeza para muchos. Zaccoy2, un usuario japonés de Twitter, ha relatado su experiencia más reciente en este sentido, pero también la agradable sorpresa que no esperaba encontrarse, dejando atónitos a todos en la red social. Todo comienza cuando Zaccoy2 empieza a preparar todo el papeleo y aquellos documentos que necesita.

Zaccoy2 dejó hace justo un año cierta cantidad de dinero entre los documentos necesarios para hacer la declaración al año siguiente

Con el fin de que no supusiera ninguna pesadez, y peor aún, encontrarse en la terrible situación de que no tuviera algún tipo de documento a mano, Zaccoy2 guardó en una pequeña caja todo aquello que necesitaba para hacer la declaración de la renta. Con lo que no esperaba encontrarse era nada más y nada menos que hasta 10.000 yenes, unos 80 euros al cambio.

El dinero, guardado en un sobre, estaba acompañado de una nota. “Has estado trabajando muy duro. Si te sientes agotado mental o físicamente ¡sigue adelante y gasta esto en lo que quieras!”; decía el mensaje de la nota. Pero, ¿quién había escrito aquello y por qué?. Fue el propio Zaccoy2 quien había dejado el mensaje guardado en el sobre, justamente hace un año, con la anterior declaración de la renta.

Sin ir más lejos, la nota estaba firmada con la frase: “Tu yo del pasado”. Un mensaje sin duda positivo, a la par que reflexivo, demostrando que su trabajo duro también podía traducirse en forma de algún tipo de capricho. En el tweet para su cuenta en la red social, escribía: “Ahora, ¿cómo debo gastarlo? ¿Cena Yakiniku? ¿Viaje a las aguas termales?”. La historia de Zaccoy2 cayeron rendidos al mensaje y la acción en sí, destacando que comenzarían a hacer algo similar de cara a su ‘yo’ del futuro.