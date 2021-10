Cuidado con los tatuajes japoneses: Un error convierte este kanji en una idea completamente diferente a la original

El tatuaje japonés suele estar entre el estilo más solicitado. No es para menos si atendemos a su particular diseño, cargado de misticismo y donde las leyendas están muy presentes. Carpas, dragones, zorros de varias colas, samuráis, geishas... son muchos los elementos que están presentes. No obstante, los kanjis también son uno de esos elementos que todos quieren llevar en su cuerpo.

Los kanjis representan con una única letra conceptos como la vida, muerte, infierno, valentía, honor; entre otros muchos incluyendo palabras típicas. Los kanjis, además de los tatuajes mencionados anteriormente, no sólo son propios de Japón. Su popularidad se ha extendido más allá del país del Sol Naciente.

Los kanjis japoneses suelen ser uno de los tatuajes más solicitados, aunque es recomendable conocer primero su etimología

Un hecho que sin duda expande el conocimiento sobre la cultura japonesa; pero que también pone en riesgo quién debe - o no - realizar este tipo de tatuajes. Y sino que se lo digan a la amiga del usuario de Twitter ToraiKun. A través de la red social, este usuario relató la experiencia de su amiga con su nuevo tatuaje, un kanji.

Sabiendo que ToraiKun era de origen japonés, su amiga no sólo le enseño su nuevo y flamante tatuaje, sino que también quiso saber el significado del kanji persé. ToraiKun contó a su amiga que el tatuaje que se acaba de hacer significa 'maldad'. La amiga, irritada y avergonzada a la vez, comentó a su compañero que le habían asegurado que el kanji significaba 'inocente'.

La chica le comentó a ToraiKun que escogió el kanji más atractivo de entre una selección de tres disponibles. Es aquí donde estaba el problema. Esos tres kanjis juntos sí se traducen como 'inocente' o 'inocencia'. En cambio, por separado, significan cosas muy diferentes. 無/mu significa "no", 邪/ja significa "malvado" y 気/ki significa "espíritu". Dicho esto, tal vez la próxima vez que pienses en hacerte un tatuaje japonés no estaría de más informarte un poco sobre la etimología nipona. Por aquello de evitar malentendidos.