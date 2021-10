Humano vs Oso: el inesperado "combate" que se celebró por un despiste

El encuentro con un oso es ya de por sí una situación que muchos desean no encontrarse nunca en la vida. Un oso, además de peligroso, es totalmente impredecible con el ser humano. Un repartidor de periódicos japonés tuvo que enfrentarse a un oso, y no sólo eso, sino que su sangre fría le llevó a realizar todo tipo de preguntas al animal.

La historia comienza cuando nuestro protagonista, de 75 años, se encontraba trabajando en su zona habitual, Katagami (ciudad de la prefactura de Akita). Aparcó su vehículo en una de las calles. como todos los días. Eran las tres de la mañana, aún de noche. Se encontraba frente a una de las casas, preparado para dejar el lote de periódicos, cuando una figura salió de la oscuridad atacándolo.

Tras el incidente con el repartidor, al día siguiente una mujer de 84 años sufrió un ataque de un oso, terminando con heridas en los brazos

Ya en el suelo, el repartidor se revolvió con su atacante, golpeándolo y empujándolo a partes iguales. En el forcejeo, el repartidor no paraba de gritar y preguntar '¿Quién demonios eres?'. No fue hasta más tarde cuando el hombre se percató que estaba luchando contra nada más y nada menos que un oso.

'Tenía mis guantes de trabajo puestos, así que al principio no podía sentir su pelaje, y pensé que había estado luchando contra un humano. Cuando me di cuenta de que era un oso me asusté mucho y no pensé que tuviera ninguna posibilidad de vencerlo', decía el repartidor en declaraciones para una TV local.

Debido a la entereza del repartidor en la lucha contra el oso, el animal acabó desistiendo y abandonando el lugar. A pesar de los rasguños en espalda y hombros, las lesiones no supusieron ningún peligro para la vida del hombre, regresando por su propio pie hasta el coche para dar parte a la policía.

Al día siguiente, apenas algo más de 200 metros donde el repartidor había sufrido el asalto del animal, sucedió un nuevo ataque de un oso. La víctima fue una mujer de 84 años que salió a caminar a primera hora de la mañana y que, por suerte, sólo sufrió heridas en los brazos. Por ahora las autoridades de la zona ha pedido a los vecinos que traten de estar fuera de casa el menor tiempo posible y en caso de avistar al animal se pongan inmediatamente en contacto con la policía.