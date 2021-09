Lograr una declaración de amor ahora es posible gracias a una máquina expendedora

Declararse no es tan fácil como parece. Además de valentía, se requiere también de originalidad, poner los sentimientos adecuados en su justa medida y en definitiva mostrar el interés por la otra persona como realmente se merece. En lo que a formas de declararse se refiere existen todo tipo de ideas. Sin llegar a mencionar todos los ejemplos, uno de los más clásicos es la clásica carta de amor.

Si por algún momento has pensado que en Japón y sus peculiares máquinas expendedoras hubiera algo que jamás podrían tener, estabas equivocado. Un usuario de Twitter ha encontrado un local en el que podemos encontrar todo tipo de máquinas expendedoras, algunas de ellas, vendiendo cartas de amor.

La zona está relacionada con el lado más sentimental de las parejas, sirviendo de inspiración para numerosas comedias románticas

En efecto, has leído bien. Si alguna vez vas a Japón y te quedas sin ideas para declararte a tu chica o chico, tal vez esta máquina expendedora te salve los muebles. El usuario matsujun5213 se encontraba de visita al lago Kizaki, ubicado en la ciudad de Omachi. Allí podemos encontrar una de las tiendas más emblemáticas de la zona y en la que es prácticamente posible encontrar de todo.

Las máquinas expendedoras, tan presentes en Japón para casi todo, también pueden incluir declaraciones de amor. The Lake Kizaki & Shop, el local de la zona, vende este tipo de cartas perfectamente decoradas: enrolladas y con un sello adhesivo, simulando que han sido perfectamente trabajadas a mano en casa.

Sobre la carta en cuestión, por si tenéis dudas en torno al mensaje que pueda estar escrito en ellas, no debéis preocuparos. Las cartas cumplen a la perfección su función, siendo románticas y con mensajes muy profundos. El que estas cartas puedan encontrarse en la zona no es casualidad, pues suele relacionarse con el lado más sentimental de las parejas. Tanto es así que el lago Kizaki ha servido de inspiración a varias de las comedias románticas de Japón como Please Teacher.