‘Call of Duty Modern Warfare 2’ publica sus requisitos en PC y contará con más de 500 formas de configurar el juego

Queda muy poco para poder disfrutar de la acción presente en ‘Call of Duty Modern Warfare 2’. Se trata de una de las entregas más esperadas, sobre todo por los modos de juego que propone. Y si bien saber que el título pedirá una confirmación por número de teléfono no ha gustado mucho a los jugadores, esto no se ha acabado ya que se ha confirmado que todos los fans que jueguen desde PC tendrán muchas oportunidades.

Gracias al último tráiler de PC de ‘Call of Duty Modern Warfare 2’ se nos muestran las ventajas que los jugadores podrán disfrutar en la versión para PC. En esta se nos explica que los jugadores de PC no solo podrán disfrutar del regreso de la licencia a Steam, sino que además podremos configurar la versión para PC con mucho más detalle. Tanto que tendremos opción a realizar una configuración con más de 500 opciones diferentes.

Son tantas opciones las que agrega el juego que se ha agregado una barra de búsqueda en el lateral. De este modo, todos los jugadores podrán encontrar en todo momento todo lo que necesitan. Algunos de los ejemplos que nos señalan es el límite de frame rate hasta llegar a realizar la configuración de las vistas que se mostrarán en ciertas zonas. Señalando que, además, tenemos la propuesta de alcanzar la resolución 4K.

Por supuesto, otro aspecto importante es que la compañía nos ha compartido los requisitos mínimos y recomendados para poder disfrutar de la experiencia en el momento de su lanzamiento. Por ello, te recomendamos echar un vistazo y tomar buena nota para saber cuál será la configuración perfecta para tu ordenador.

Requisitos mínimos de Call of Duty Modern Warfare 2

Sistema Operativo - Windows 10 64 Bits

- Windows 10 64 Bits CPU - Intel Core i5-3570 o AMD Ryzen 5 1600X

- Intel Core i5-3570 o AMD Ryzen 5 1600X Tarjeta gráfica - NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470

- NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470 Memoria de vídeo - 3 GB

- 3 GB RAM - 16 GB RAM

- 16 GB RAM Espacio de almacenamiento - 25 GB

- 25 GB Drivers recomendados - NVIDIA: 516.79 o AMD: 21.9.1

Requisitos recomendados para Call of Duty Modern Warfare 2