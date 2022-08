‘Call of Duty: Modern Warfare 2’ muestra un adelanto de su nuevo mapa multijugador

La licencia ‘Call of Duty’ no deja de crecer en todos los aspectos, aún cuando su futuro parecía estar en duda después de la compra de Activision por parte de Microsoft. Sin embargo, algo tenemos claro es que actualmente la compañía ya tiene en marcha una nueva entrega que nos traerá nuevamente la acción para disfrutarla tanto en solitario como en su multijugador. Todo esto dentro de ‘Call of Duty Modern Warfare 2’.

Con intención de que los jugadores estén listos para lo que está por llegar, la compañía nos ha compartido un nuevo clip centrado en la acción multijugador. Exactamente hablamos de uno de los nuevos mapas que los jugadores podrán disfrutar en su online y que se hace llamar Farm 18. ¿Lo mejor? Que si eres uno de los jugadores que buscan los nuevos retos, este mapa es para ti.

Tal y como explica la compañía, Farm 18 nace después del amor del estudio por el mapa de las instalaciones de Shoot House, así que tratando de pensar en instalaciones de entrenamiento ocultas. De este modo, buscaron la idea de crear un mapa de estilo Shoot House en el centro para, de este modo, dar con ese reto que los jugadores más valientes buscan. Y es que si los jugadores van al centro, se encontrarán con la acción mientras que si retroceden, siempre tendrán la posibilidad de regresar.

Sin embargo, esto no es todo, sino que también se ha explicado que el equipo tuvo que buscar cómo gestionar la cantidad de follaje presente en el mapa. ¿Por qué? Porque quieren evitar que la presencia de las plantas sea tan denso que algunos lo utilicen para esconderse y campear. Con esto buscan que la experiencia de juego sea mucho más equilibrada.

Por esto, nos encontramos con una de esas interesantes novedades que harán que los jugadores sigan disfrutando de ‘Call of Duty: Modern Warfare 2’ en su modo multijugador. Una propuesta que, además de ser muy completa, traerá consigo que todos los jugadores sientan que hay un gran reto a disfrutar y no solo eso, sino que además será una garantía de que podamos disfrutar de esa esencia especial de la licencia bélica.