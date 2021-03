eCopa RFEF 2021: H1dalgo se proclama campeón del torneo más importante de FIFA en España

Ya tenemos campeón de la eCopa RFEF 2021. H1dalgo se proclama nuevo vencedor de la segunda edición del torneo más importante de FIFA en España. Después de unos cuartos de final de auténtico infarto que pudimos vivir ayer, la semifinales y la consiguiente final eran el último escollo para H1dalgo.

Convertirse en el vencedor de la eCopa RFEF 2021, torneo organizado por OSL-DeAPlaneta y la Real Federación Española de Fútbol, es el primer paso para alcanzar la gloria mundial. H1dalgo formará parte del clasificatorio de la FIFA eNations Cup 2021.

Pero, ¿cómo se desarrolló esta vibrante tarde de fútbol en los últimos compases de la eCopa RFEF 2021? Ninguno de los participantes bajó los brazos en los diferentes encuentros, tanto los brackets, como por supuesto la final, demostrando el gran nivel de juego que tenemos en España en FIFA 21.

El primer encuentro de la tarde nos dejó un auténtico espectáculo entre Adriman y Zidane. En el primer partido, el canario fue capaz de imponerse por un rotundo 4-1 al jugador de DUX Gaming. Eso sí, Adriman no se rindió y durante el segundo partido fue capaz de remontar con una facilidad pasmosa al jugador de McDonalds Riders. Con un 5-6 para Adriman en el minuto 70 de la segunda mitad, nos esperaban unos minutos de lo más intensos. El de DUX Gaming pondría el turbo y macharía a su rival con un contundente 5-7.

Bracket Final PlayStation 4: AndoniiPM vs H1dalgo

El enfrentamiento entre AndoniiPM y H1dalgo era uno de los más esperados, pues hablamos de dos de los jugadores mejor valorados en panorama nacional de FIFA. El jugador de McDonalds Riders, uno de los favoritos para llevarse en la eCopa, tuvo dificultades en el primer encuentro. H1dalgo estaba completamente desatado y se iba al descanso con 4-1. Aunque AndoniiPM lo intentó, H1dalgo se convirtió en una auténtica apisonadora, terminando el primer encuentro con un imponente 7-3.

En el segundo partido, si bien H1dalgo levantó un poco el pie del acelerador, AndoniiPM no supo aprovechar la ocasión. El de Qlash volvía a colocarse por delante en el marcador con un 1-0, dejando un 8-3 en el global. H1dalgo haría bien las cosas, sin cometer errores, para dar por terminado el enfrentamiento por 8-5.

Final eCopa RFEF 2021: H1dalgo vs Adriman

El primer partido de la gran final de la eCopa se disputaría en Xbox. En tan sólo unos segundos desde que pitara el árbitro el inicio del encuentro, Adriman se adelantaba en el marcador. H1dalgo sacaría el rifle de francotirador, igualando el marcando con un derechazo increíble de falta. Poco después, el de Qlash daría la vuelta al partido imponiéndose con un 2-1. Era el día de H1dalgo, Cristiano Ronaldo volvía a marcar. Toda una hazaña sabiendo que el jugador se encontraba en una consola ajena. Adriman acortaría distancias en la segunda parte; pero H1dalgo no dio un respiro. Resultado final del primer encuentro muy ajustado, 3-2. Todo quedaría por decidirse en PlayStation 4.

En PlayStation 4, la plataforma de H1dalgo, el jugador de Qlash no decepcionó. Durante los primeros compases de la primera parte se impuso con un 2-0 (5-2 en el global). Adriman tenía que ponerse las pilas, y rápido. Poco a poco, el de DUX Gaming acortaba distancias, marcando el 2-1. A pesar de que Adriman recortaba en el marcado con un 2-2, H1dalgo afilaría los cuchillos y CR7 no fallaba en la partida, imponiéndose con un 3-2. Los tiras y aflojas del encuentro volvían a poner al de Qlash por delante, ahora con 4-2, H1dalgo sólo tenía que aguantar el resultado. Minuto 67, con un 7-5 en el global y por detrás, Adriman marcaría un gol que avisaba a H1dalgo que no había que descuidarse.

Con un paso al hueco de auténtico escándalo y una filigrana de fantasía, H1dalgo se pondría por delante con un 5-3. Replicaría la jugada, ahora sí sentenciando el encuentro con un 6-3. H1dalgo se proclama de forma más que meritoria nuevo campeón de la eCopa RFEF 2021. ¡Enhorabuena!