Ibai se pronuncia sobre el gran fichaje de KOI: "La realidad es que se ha cancelado"

El gran fichaje de KOI era una de las noticias más esperadas por los seguidores del equipo de Ibai y Piqué. Hace unas semanas, el vasco gastaba una broma a todos sus fans asegurando que el fichaje estaba hecho, desvelando un vídeo que tenía todos los tintes de presentación.

Todo quedó en una broma que, al menos, nos instaba al mes de abril para conocer ahora sí esa promesa que revitalizaría al equipo. Ahora y por sorpresa, Ibai se ha sincerado en torno al que iba a ser el nuevo integrante de KOI. Lo ha hecho a través del streaming de Koldo, uno de los miembros del club, dando no muy buenas noticias al respecto.

"La realidad es que se ha cancelado"; decía de forma tajante Ibai en respuesta a un espectador que preguntaba sobre el fichaje. "Nunca podré contar la historia, pero más que cancelar está en un momento de stand-by. Es de esas cosas que se aprende, he tenido un mes un tanto complicado, algunas de las cosas que quería hacer no han salido"; añadía el creador de contenido.

Ibai destacó que todo estaba absolutamente cerrado, desde las fotos con la camiseta, pasando por el vídeo de presentación y por supuesto un jugador que se sentía cómodo con la idea de comenzar a trabajar en KOI. "Al final en las negociaciones pasan este tipo de cosas", se lamentaba el streamer.

El vasco no pudo prometer que algún día fuera a decir el nombre del que iba a ser el integrante, pero sí dejó claro que ha peleado por su presencia hasta el último momento. "Lo he borrado de mi cabeza, es una cosa que me ha atormentado bastante. Han sido muchos meses trabajando para esto"; concluía.