VINI y frozen llevan a panteras y ratones a las Fall Finals de la BLAST Premier

La Fall Final ya tiene a sus ocho participantes y es que, tras este fin de semana, FURIA y mousesports han conseguido hacerse con la dos últimas plazas disponibles del torneo. Tanto ratones como panteras han tenido un campeonato de lujo y su clasificación no ha sido sorpresa para los fans del shooter.

El primer partido entre brasileños y Team Liquid se preveía como uno de los duelos más duros y complicados de las dos finales. El roster de VINI no contaba con todas las opciones para llevarse el gato al agua y es que los caballos son un hueso duro de roer y más aún si venían con el ego subido tras la victoria sobre MIBR por 2-0. De hecho, los NAF se llevaron el primer set en un duelo donde se vio una gran faceta ofensiva de los dos conjuntos. Sin embargo, con la mejoría en el late game y con un Grim implacable y muy ofensivo desde su posición defensiva consiguieron llevarse Overpass por 13-16.

No obstante, esto no trata por como empieza sino como acaba. El arrolle con el que FURIA batió a Liquid en el segundo encuentro hacía que las panteras enseñasen los colmillos durante las 22 rondas que llevaron por delante. Sin duda, los brasileños destacan por su gran estilo a la hora de atacar y VINI, precisamente, es uno de los que mejor lo hizo. Encarrilando en dos ocasiones 7 y 5 rondas ganadas en el primer tiempo y un 1.64 KD por parte del artillero brasileño; VINI se llevaría el MVP del partido por su gran actuación. El 16-6 de los locales ponía las tablas en el partido dejando para sentencia todo en el último set.

En el partido final se apretaban más las cosas y en el primer tiempo se ahogaban las líneas de ataque y defensa. El 9-6 sobrevolaba la pantalla y todo seguía muy abierto. Sin embargo, la gran defensa con la que los brasileños se aseguraron la victoria por 2-1 volvió a liderarse gracias a VINI con esas 21 kills con las que rellenaba la tablilla de muertes. Además, yuriih se convertía en el que mejor ratio consiguió al acabar el encuentro gracias al nivel escurridizo con el que se mostraba el de FURIA.

Los chicos de mousesports estuvieron incontestables en los dos sets que jugaron frente a Cloud 9. Frozen se convirtió en el héroe de los suyos y es que el eslovaco era un autentico torbellino cada vez que se encontraba un rival. Pese a un comienzo no muy positivo para los ratones con ese 0-5 que iban encajando, empezaron a remar contracorriente y a mejorar su estilo defensivo. Hasta 11 rondas llegaron a encadenar entre las cuales terminaron de encontrarse con su juego en la parte ofensiva. El 16-7 les valía para seguir en esa dinámica y terminar el partido en el siguiente set.

Un partido de infarto entre ambos fue lo que pudieron ver los espectadores en el segundo set. Las rondas positivas se turnaban entre unos y otros sin dejar claro quien estaba siendo mejor. La victoria caía del lado del conjunto de chrisJ ya que el roster jugó para que los cinco fuesen protagonistas y no sólo uno como fue el caso de Cloud 9 (la mayoría de jugadas pasaban por floopy). El roster del holandés no tenía una regularidad clara en el partido, pero el cambio de papeles en el segundo tiempo (pasando a defender) les dio ese plus necesario para conservar la diferencia en el marcador y poner un muro defensivo que no dejaba estallar la bomba. Pese al 2-0 con el que terminó el marcador, Cloud 9 puede sentirse orgulloso de haber hecho un campeonato muy digno el cual han caído contra un equipo muy táctico y seguro en cada ronda que hacían.

De esta forma, mousesports y FURIA conseguen las dos últimas plazas del Fall Final uniéndose a G2, Astralis, BIG, Vitality, Na’Vi y OG. El 8 de diciembre comienza el torneo definitivo donde todos querrán ocupar el trono y convertirse en el nuevo rey de CSGO.