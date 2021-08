Cinco momentos de los videojuegos que nos cambiaron para siempre

Hay una clara diferencia entre que un juego te guste mucho y que te deje huella. Con una industria tan plagada de lanzamientos, sólo unos pocos consiguen marcarnos para siempre. Aunque la lista de obras de este tipo no es muy extensa, en muchos casos han cambiado por completo la historia de los videojuegos ¡incluso con una breve secuencia de vídeo! Echemos un vistazo a esos momentos que tanto nos impactaron.

The Legend of Zelda Ocarina of Time está catalogado por algunos como el mejor juego de la historia. La sobresaliente entrega de la saga nos dejó un verdadero momentazo con el paso de Link niño a adulto. Una secuencia que es ya historia de los videojuegos y que influenció a muchos estudios posteriores en sus obras.

La muerte de Aeris en Final Fantasy VII es posiblemente una de las escenas más tristes que recordamos. Allá por 1997, los videojuegos eran muy jóvenes y nunca se había visto la muerte de un personaje de esta manera. Aún a día de hoy sigue estando en lo más alto de la lista para todos aquellos que vivimos la escena en nuestra PlayStation.

Final Fantasy VII Remake | Square Enix

Metal Gear Solid 2 fue rompedor en PS2 por atreverse a presentar a un nuevo protagonista para la segunda parte del juego, Raiden, sustituyendo al legendario Solid Snake. Sin embargo el juego jugaba con nosotros haciendo que controlaramos a Raiden con la cara tapada durante los primeros compases, creyendo que era Snake, hasta que se quitaba la máscara en una secuencia; un recurso magistral que se quedó con todos nosotros.

Resident Evil 2 instauró casi todas las mecánicas que conocemos en los survival horror a día de hoy. La obra maestra de Capcom contó con un remake a la altura hace unos años. Para los que se adentraron en la comisaría por primera vez, la presentación de Mr.X supuso todo un vuelco al corazón. Un villano de los pies a la cabeza, nunca mejor dicho, que no nos dejaba respirar ni a sol ni a sombra. Para algunos ya es incluso superior a Némesis, todo un icono de la licencia.