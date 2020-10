Géneros: Arcade

Desarrollador: Bandai Namco

Plataformas: iOS | Android

Textos: Inglés

Voces: ---

Un jugador

Multijugador

Fecha de lanzamiento: 15 de octubre de 2020

PEGI: +4

Pac-Man Geo | Bandai Namco

No hay jugador en el mundo que no haya escuchado hablar en algún momento de Pac-Man. La aventura clásica ha supuesto toda una revolución para jugadores de todo el mundo que han podido disfrutar de una experiencia sin igual. Por ello, ¿por qué no disfrutar de su aventura en una propuesta más actual?

Aquí nos encontramos con una de las aventuras más interesantes presente en el mundo de los videojuegos. De hecho, es una inesperada propuesta para móviles que resulta de lo más espectacular puesto que los jugadores tienen a su disposición todos los mapas que quieran de la manera más sencilla.

Pac-man Geo | Bandai Namco

La intención de este juego no es la de que los jugadores tengan que gastar dinero, sino que usuarios de todo el mundo pueden crear mapas en distintas partes de su zona. Podemos viajar a Italia desde la comodidad de nuestras casas o incluos hacer turismo por Nueva York. Una forma fácil de viajar sin salir de casa.

Claro que todo supone un reto puesto que los jugadores tendrán que ir superando los distintos obstáculos, como evitar a los fantasmas que no tendrán piedad. Después de todo, ¿qué hay más delicioso que esta bola amarilla? Supera cada uno de los retos y no pierdas la oportunidad de disfrutar de la mejor experiencia.