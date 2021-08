Genshin Impact: Trucos para aumentar el Rango de Aventura

Genshin Impact ha llegado para quedarse, para destacar con luz propia y garantizar a los jugadores que puedan disfrutar de experiencias únicas y completas. En forma de free to play, se presenta como una propuesta en la que no es necesario pagar para poder avanzar, lo que lo hace aún más interesante. Sin embargo, muchos jugadores no quieren perder la oportunidad de explorar y seguir aumentando sus posibilidades, y para esto es necesario aumentar el rango de aventurero.

El Rango de Aventura es el nivel de progresión total. En términos generales, se trata de un nivel asociado a nuestra cuenta, independientemente del personaje que llevemos. Es decir, está vinculado al nivel del mundo e incluso a los tesoros y aventuras que podemos encontrar. Por ello, vamos a contarte todos los métodos para que puedas subir el Rango y disfrutar de las mejores experiencias.

Genshin Impact | miHoyo

Subir el Rango de Aventura en Genshin Impact: métodos a realizar

Una de las principales preguntas que se nos vienen a la mente al empezar a jugar es, sin duda, cómo aumentar el Rango de Aventura en Genshin Impact. Por suerte, esto no es complejo, sino que se basa en ganar experiencia de aventura. Este se irá aumentando en gran medida al jugar, pero si lo que realmente te interesa es aumentar este nivel muy rápido, entonces debes realizar las siguientes tareas.

Haz los encargos diarios presentes en el Manual del Aventurero - Al llegar al rango 12, encontrarás una serie de encargos. Si realizas estos, no solo conseguirás puntos, sino también recompensas.

- Al llegar al rango 12, encontrarás una serie de encargos. Si realizas estos, no solo conseguirás puntos, sino también recompensas. Completa investigaciones del Manual del Aventurero - Podrás realizar estas investigaciones a la par que puedes realizar otras tareas.

- Podrás realizar estas investigaciones a la par que puedes realizar otras tareas. Realiza misiones de la campaña - La historia principal y sus misiones tienen premio. De hecho, a base de completar estas irás consiguiendo grandes cantidades.

- La historia principal y sus misiones tienen premio. De hecho, a base de completar estas irás consiguiendo grandes cantidades. Aumenta el nivel de las Estatuas de los Siete - Esta misión también te ayudará a aumentar el nivel.

- Esta misión también te ayudará a aumentar el nivel. Abre cofres - Esto no solo resulta interesante para conseguir recompensas interesantes, sino que también garantizará que puedas ir consiguiendo puntos de experiencia.

- Esto no solo resulta interesante para conseguir recompensas interesantes, sino que también garantizará que puedas ir consiguiendo puntos de experiencia. Desbloquea puntos de teletransporte - Además de garantizar tener mayor acceso a distintas zonas del mapa, podrás conseguir mejorar tu rango. Por ello, no dudes en ir activando estos a medida que los encuentres.

- Además de garantizar tener mayor acceso a distintas zonas del mapa, podrás conseguir mejorar tu rango. Por ello, no dudes en ir activando estos a medida que los encuentres. Mata jefes - En caso de que realmente quieras subir todo lo posible tu experiencia, lo mejor será enfrentarse a los grandes jefes.

Debes tener en cuenta que, al principio, será muy fácil subir el rango, pero a medida que aumentes tu nivel, esto puede volverse realmente complejo. Por ello, tómalo con calma y recuerda que tienes 60 rangos de aventura que ir superando.