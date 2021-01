La despedida de soltero de Marty Pepper

Protagonizada por Ashton Kutcher, Walden Schmidt y Angus T. Jones alcanzó en Estados Unidos una media de más de 9,1 millones de espectadores y cuenta ya con 9 premios Emmy, entre otros muchos galardones.

El primer episodio contará con la participación especial de tres leyendas de la comedia, Tim Conway (Barco a la vista, los más torpes del Oeste The Prize Fighter (1979) y Detectives Casi Privados), Steve Lawrence (What Makes Sammy Run?) y Garry Marshall (The Flamingo Kid).

La trama que desarrollarán girará en torno al multimillonario Marty Pepper que propone a Evelyn, Walden y a Alan que le hagan una despedida de soltero con varios de sus viejos amigos para que le ayuden a celebrar sus últimos días de soltería.

En el segundo episodio, cuando Alan se entera de que Lyndsey rompió con Larry y no se lo dijo, él toma una gran decisión. Mientras tanto, Walden se dispone a probar que él es un verdadero hombre.