Los animales que salieron en 'Friends' y los que tienen sus actores en la vida real

Los animales cada vez forman más parte de nuestros hogares, así lo confirma un reciente estudio sobre el aumento del número de mascotas en España, mientras que la tasa de natalidad en nuestro país sigue disminuyendo. Esta noticia no debe sorprendernos, los animales dan mucha compañía a un coste y con una responsabilidad menor. Hasta los personajes de la mítica serie 'Friends' quisieron meter el mundo animal en sus hogares. Aves, mamíferos, marsupiales... Ross, Monica, Rachel, Phoebe, Chandler y Joey adoptaron todo tipo de seres vivos, ¿te acuerdas de cuáles eran?

El mono Marcel

Ross rescató en la primera temporada de 'Friends' un mono capuchino que se llamaba Marcel. Aunque es ilegal tener especies en peligro de extinción fuera de su habitat, Ross consiguió tener a Marcel una larga temporada. La relación entre el dueño y el primate no era la mejor ya que Marcel no le hacía ni caso, pero los momentos que pasaron juntos fueron de lo más divertidos.

El pato y la pollita

Tras ver una noticia en televisión sobre los pollitos, Joey decide traer uno a casa para regalárselo a Chadler, pero la responsabilidad de cuidarlo hace que estos compañeros de piso no paren de discutir y decidan devolverlo. Cuando Chandler lo lleva, no solo no consigue devolverlo, sino que se trae un pato con él.

El gato reencarnado

El esoterismo de Phoebe va más allá cuando cree que su madre se ha reencarnado en un gato que aparece en el 'Central Perk', la mítica cafetería de 'Friends'. "Se ha metido dentro de la funda de mi guitarra, que está forrada en color salmón y el pescado favorito de mi madre era la trucha asalmonada", dice Phoebe para demostrarles a los demás que ese gato es su madre.

Las mascotas de los actores

En la vida real los actores de la serie también tienen animales de compañía, pero son menos estrafalarios que los de Joey, Chandler, Phoebe y Ross. Todos ellos admiten ser grandes amantes de los seres vivos y por ello les hemos visto hasta con más de uno, compartiendo fotos en las redes sociales.

Jennifer Aniston ha compartido grandes momentos con sus perros llamados Norman y Dolly. Han sido tan importantes para ella que incluso lleva tatuado el nombre de uno de ellos en el tobillo.

Courteney Cox también comparte la pasión de su compañera de reparto en 'Friends' por los canes. Cox tiene dos preciosos Cavalier King Charles con los que se divierte jugando y haciendo fotos.