Los 10 nombres japoneses cuyo significado no es tan bonito como imaginas

Cuando buscamos un nombre para nuestros hijos o, incluso, llegamos a pensar en cómo podría llamarse en el futuro, muchas veces tendemos a buscar esos nombres que nos suenen bien y que no siempre tienen porqué ser de nuestro país. ¿Cuántas veces has buscado ese toque oriental para el nombre de tu hijo? Sobre todo porque este tiene un sonido dulce de cara a escucharlo o incluso pronunciarlo.

Sin embargo, hay ciertos nombres que, a pesar de resultar llamativos y por mucho que puedan tener nuestra atención, realmente no deberíamos elegir. No por el hecho de que no resulten llamativos, sino precisamente porque el significado de estos puede resultar, cuanto menos, chocante. Tanto como nombres, como en apellidos, son muchos los japoneses que han acabado con este nombre para sorpresa de muchos.

A continuación vamos a compartir contigo una lista de los 10 nombres japoneses cuyo significado puede no ser tan bonito como esperabas. Y es que, en muchos casos, has tenido la oportunidad de escuchar estos en videojuegos o animes pues, pese a su significado, no dejan de ser nombres y apellidos bastantes populares en Japón que, a partir de ahora, te crearán cierta confusión.

Los 10 nombres japoneses cuyo significado no esperabas

Debemos recordar que la lengua japonesa posee muchos juegos de palabras. Después de todo, esto ha dado paso a que celebraciones como el Día del gato pase a celebrarse en un día completamente diferente al resto del mundo. Por ello, en estos casos podemos encontrarnos con que algunos nombres, en muchas ocasiones, pueden variar su significado dependiendo de la forma en la que se escriba.

Sal | Pixabay

Shio

Se trata de un nombre que hemos escuchado en múltiples ocasiones y que repite aparición en muchos animes. Suena agradable y es bastante directo, hasta el punto de que en un viaje a Japón podemos escucharlo mucho, pero no porque realmente llamen a alguien, sino porque piden la “sal”. Puede resultar chocante y, sin embargo, este nombre se escribe y se pronuncia exactamente igual que la palabra japonesa para la sal de mesa.

Myoga

Más que como nombre, se utiliza como apellido y, sin embargo, se trata de un nombre con bastante popularidad. Suena dulce y parece que favorece, pero no es más que el comienzo de una lista en la que se hace mención a la comida. Este nombre significa, literalmente, “Jengibre japonés”, algo que hace que pueda perder un poco de encanto, pese a tener relación directa con la agricultura, un trabajo con el que Japón estaba muy involucrada antes del final de la era feudal.

Kai

El amor por el mar y aquellos que habitan este puede verse reflejado en la forma en la que llamamos a nuestro hijo. Después de todo, si optamos por llamarle Kai, este nombre significa directamente “concha” o “marisco”. Hay que aceptar que no se trata de un nombre con un mal significado, pese a que pueda resultar chocante.

Kon

Este es uno de los apellidos cuya particularidad se define por la forma en la que se escribe. Si bien “Kon” puede significar “ahora” si se escribe con el kanji “今”, la realidad es que este es más popular con el kanji “根”, con lo que su origen es más vegetal y apunta directamente a las raíces.

Keana

Se trata de un nombre bastante común en Japón y la realidad es que puede llamar nuestra atención. Sin embargo, con este hacemos una relación directa a los poros de la piel, y no, no es broma. Este nombre tan particular es bastante popular en Japón y se ha dejado ver en más de un anime y, sin embargo, su significado no parece encajar exactamente con su significado.

Senju

Hace largos años que esta palabra dejó de utilizarse para referirse a los maestros de escuela y, sin embargo, la forma en la que se escribe es exactamente igual a la de “Sensei”, término muy común con el que se hace referencia a los maestros de escuela e incluso a los médicos en japonés.

Dango | Pixabay

Momo

Incluso en las leyendas se nos ha presentado el nombre de Momo, lo que hace que llame nuestra atención de muchas formas. Sin embargo, debes saber que este es uno de esos nombres que nacen de un juego de palabras. El nombre de Momo significa, exactamente, “Cien cien” si se escribe “百百”, aunque también puede significar “melocotón” escrito con el kanji “桃”.

Tokei

Se trata de un nombre que hemos podido escuchar en más de una ocasión y que, a pesar de que gusta a muchos, no deja de resultar chocante. Más aún si tenemos en cuenta que su significado tiene algún tipo de relación con el tiempo. Exactamente con el “reloj” ya que Tokei significa “reloj”.

Hime

Este puede ser uno de los nombres más bonitos de toda la lista y uno bastante popular a lo largo de Japón. Hime significa exactamente “princesa”, por lo que es un nombre que, incluso en el anime, se ha hecho muy popular, tanto a la hora de querer presentar a un personaje que debe ser como una princesa como, a su vez, dar importancia a otros.

Dango

¿Suena delicioso? Es normal ya que, después de todo, Dango es una “bola de masa hervida”, una comida bastante común en Japón. Así es que, si llamamos a alguien Dango, hacemos relación directa a un plato bastante común en el país nipón.