Los 20 animes que necesitan una secuela

El manga y el anime se han vuelto cada vez más populares con el paso de los años. Cada mangaka tiene su estilo único, aún cuando comparten ciertos puntos a la hora de dibujar, como es el diseño de ojos grandes y redondos. Sin embargo, esto no evita que podamos conocer a cada autor por la forma de dibujar a sus personajes y, más tarde, adaptarlos a una versión anime que nos muestra nuevas perspectivas de la historia.

Con el avance de los años hemos podido conocer obras totalmente únicas, hasta el punto de que no importan los años que pasen, siguen siendo considerados los mejores animes de la historia. Pero, entre todas estas, también encontramos licencias que han sorprendido con una única temporada y han conseguido que los fans no solo esperen, sino que pidan directamente a sus autores una merecida secuela para la obra.

Top 20 animes que merecen una secuela

Los fans del anime pueden tener un claro favorito con un espacio bien merecido en su corazón. Sin embargo, esto no es sinónimo de que nuevos animes no puedan ganarse su cariño. Partiendo de esta idea, el medio japonés Anime Anime decidió preguntar a los fans de qué animes desearían ver una secuela, obteniendo así una lista de 20 animes en los que se han repartido más de 2200 votos.

1 - Haikyuu!!

El anime deportivo ‘Haikyuu!!’ está el primero en la lista. Con el manga llegando a su fin en 2020, el anime todavía tiene un largo camino que recorrer para alcanzar este punto final, sobre todo si tenemos en cuenta que su historia se ha pausado en una cuarta temporada. ¿Cuándo podremos tener su secuela? Por el momento, solo queda esperar.

2 - The Millionaire Detective Balance: Unlimited

No todas las adaptaciones anime se centran en el manga, sino que también pueden llegar a partir de una serie de novelas. Con una trama centrada en el misterio y en los detectives, podemos ver a unos personajes que utilizan herramientas de alta tecnología para resolver casos únicos. Tras dejar de transmitirse en 2020, los fans sienten que es el momento de que el misterio regrese.

3 - Bloom Into You

La presentación de este anime llegó con grandes dudas por parte de los fans del anime, quienes no creían que la animación pudiese llevar la belleza del manga a la gran pantalla. La realidad fue que el anime, durante sus 13 capítulos, fue capaz de captar la esencia de la historia así como mostrar una belleza única en los escenarios. Sin embargo, esta temporada no fue suficiente para contar toda la historia, por lo que los fans esperan que una segunda temporada llegue para cerrar esos capítulos.

4 - Adachi and Shimamura

Nos encontramos ante una historia que comenzó como una novela ligera, se adaptó a un manga mensual y, finalmente, dio el salto al anime. Durante 12 capítulos, los fans pudieron conocer una pequeña parte de la historia que compone este fantástico mundo. Desde entonces los fans del anime están esperando una secuela que muestre esas partes de la novela ligera que completan la historia.

5 - Gintama

Si bien puede sorprender ver el nombre de 'Gintama' reflejado en la lista, esta popular licencia nunca ha visto su trama completamente adaptada al anime. Tenemos varios largometrajes que únicamente adaptan el inicio del manga, por lo que es natural que todos los fans estén deseando ver una secuela que acabe de adaptar la historia mostrada en el manga.

6 - Reborn!

7 - Yona of the Dawn

8 - Toilet-bound Hanako-kun

9 - Rin-ne

10 - Re:Zero — Starting Life in Another World

11 - Wandering Witch: the Journey of Elaina

12 - Magi: The Labyrinth of Magic

13 - Monthly Girls’ Nozaki-kun

14 - My Dress-Up Darlin

15 - World Trigger

16 - Boarding School Juliet

17 - 86 -Eighty Six-

18 - ClassicaLoid

19 - Fire Force

20 - Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai

SEGURO QUE TE INTERESA:

'Pretty Guardian Sailor Moon': el regreso de las guerras a la gran pantalla