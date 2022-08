‘One Piece’: ¿Por qué la actriz que da voz a Luffy no ha leído el manga?

‘One Piece’ se ha convertido en una de las grandes licencias del manga y del anime. Desde su estreno, ha conseguido atraer a todo tipo de público, desde aquellos que han sido fans del manga y el anime desde el principio hasta los que han encontrado en ‘One Piece’ la historia que siempre han buscado. Por ello, no es de extrañar que haya fans en todo el mundo, incluyendo a la actriz que pone voz a uno de sus personajes. Exactamente a Luffy, el capitán de los piratas de Sombrero de Paja.

La actriz ha demostrado ser una gran fan de la licencia, hasta el punto de que ella vio un cambio en Oda que le confirmó que este ya estaba preparando el final del manga. Sin embargo, sus últimas declaraciones han sorprendido a todos los fans al darse a conocer que esta nunca ha leído el manga. Una gran sorpresa teniendo en cuenta que no duda en disfrutar del anime de principio a fin. Entonces, ¿por qué no lee el manga de Eiichiro Oda?

One Piece | Toei Animation

El principal motivo que lleva a la actriz a no leer el manga es tan simple como que no quiere que adelantarse a la historia acabe por influir a la forma en la que actúa con Luffy. De saber los acontecimientos que sucederán antes incluso de que pasen en el anime afirma que no sería igual que cuando lo ve por primera vez. De este modo, es capaz de sorprenderse junto al personaje o sufrir con este cuando es necesario, teniendo esas mismas reacciones que deja ver en Luffy.

Se trata, por tanto, de una decisión que no toma por no gustarle el manga, sino por evitar que este pueda afectar a su interpretación. Le encanta que, la primera vez que ve algo, sea en el mismo instante en el que Luffy lo descubre en la serie. Por ello, a pesar de que siente curiosidad por la obra, tiene claro que prefiere reservarse todas las emociones para seguir transmitiendo la misma emoción así como mantener la calidad de un personaje al que quiere tanto.