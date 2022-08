La adaptación anime de 'One Piece' que tuvo lugar antes de la creación oficial de su serie

Resulta imposible pensar que a día de hoy hay alguien que no conozca el nombre de ‘One Piece’. No importa si no has leído el manga o visto algo del anime, esta licencia se ha hecho con méritos propios a la hora de dar su nombre a conocer ya que lleva desde hace más de 25 años siendo líder en su mundo. No solo eso, sino que incluso ha sabido adaptarse bien para poder llegar al mundo de los videojuegos, ya fuese con licencia propia como con una invitación de lo más exclusiva.

Sin embargo, debes saber que, a pesar de que todos los fans del anime han llegado a conocer la obra de Toei Animation, la realidad es que esta no es la primera vez que hemos visto a los personajes de ‘One Piece’ en animación. De hecho, se trata de una obra que nació antes de que Toei Animation se metiese de por medio y que debes saber que se trata de una obra completamente oficial para todos los fans, a pesar de no ser muy conocida.

Una adaptación anime de One Piece antes de la serie de Toei

Como muchos fans saben, ‘One Piece’ recibió su adaptación anime en el año 1999 por parte de Toei Animation. Sin embargo, antes de que esta adaptación se estrenase, existió una versión animada de ‘One Piece’. Esta obra tuvo su estreno en el año 1998, un año antes de que Toei Animation entrase en escena. Se trata de una producción dirigida por Production I.G. y que se trató, en sí, de un OVA que mostraba una aventura completamente original de Luffy, Zoro y Nami.

Esta aventura tuvo el título de ‘One Piece: ¡Te derrotaré, pirata Ganzack!’ y estaba dirigida por Goro Taniguchi, con diseños creados por Hisashi Kagawa. En Japón este anime fue muy conocido ya que llegó a los cines, teniendo ocasión de disfrutarse por todos los presentes durante el evento de Jump Super Anime Tour del año 1998. Sin duda, un estreno muy por lo alto teniendo en cuenta que el anime siempre parecía contar con ciertos límites.

El inicio de One Piece en el anime accesible para todo el mundo

Si bien este anime no era conocido por muchos de los fans, ahora hay que destacar que es accesible para todo el mundo. Con motivo del 25 aniversario de la licencia, ha llegado el momento de que los fans puedan disfrutar de esta experiencia única. Esta se encuentra en el canal oficial de YouTube de ‘One Piece’ y está presente en el streaming del One Piece Day. Para poder disfrutar de este, debes saber que estará disponible a partir del minuto 1:51:45.

Debes saber que este primer OVA servía para muchos como una primera conexión para los fans de cara al estreno del anime. Y lo mejor es que, al contar con una historia totalmente única, no solo fue especial para los fans del manga, sino una buena forma de iniciar a aquellos que hasta la fecha no sabían nada de las aventuras de Luffy y sus amigos.