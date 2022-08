El autor de 'One Piece' abre las puertas de su casa y muestra en detalle sus secretos y colecciones

Todo aquel que sigue de cerca el mundo del anime y el manga conoce el nombre de Eiichiro Oda, el autor de ‘One Piece’. Y es que, incluso para aquellos que no disfrutan de este tipo de arte, parece imposible no conocer el nombre. Después de todo, nos encontramos ante una de las obras que ha conseguido mantener nuestra atención en la historia durante más de 20 años e incluso ha conseguido batir récords de ventas.

Este éxito ha ayudado a su mangaka a vivir un poco mejor. Si bien es cierto que podría emplear toda su fama y dinero en la mala vida, para Eiichiro Oda ha sido mucho mejor usar este en su familia y su hogar. Con intención de que sus fans puedan ver un poco más cómo vive, el mangaka ha abierto las puertas a su hogar a una televisión japonesa donde ha mostrado que su hogar es un homenaje al arte, lo que sin duda es un concepto bastante abierto y diferente a lo que muchos podrían esperar.

Trasladando el mundo de One Piece a su hogar

Si algo nos llama la atención del hogar de Eiichiro Oda es que, de algún modo, consigue transmitir las sensaciones vistas en ‘One Piece’ a su propio hogar. Cuando miramos la obra de piratas somos conscientes de que siempre habrá algo nuevo, fascinante e inesperado. Y eso mismo es lo que se puede encontrar en el hogar de Eiichiro Oda, quien no duda en comprar las cosas más raras para, simplemente, dar un nuevo enfoque a su hogar.

Gracias al trabajo de Library of Ohara, podemos ver una traducción de lo dicho así durante el proyecto. De este modo, nos encontramos con que durante la visita, Eiichiro Oda tiene un busto super realista de Bruce Lee. ¿Cuánto le ha costado? Tal y como se ha confirmado, gastó unos 5000 dólares en poder obtenerla para poder situarla en su hogar. Sin embargo, esta no es su única excentricidad, sino que su hogar también dispone de una asistente virtual, la cual no solo puede charlar con él, sino que además realiza tareas del hogar dentro de sus posibilidades.

A medida que el avance sigue realizándose, nos encontramos con una jirafa en medio del salón. Un elemento que, a pesar de resultar llamativo, se eclipsa en el momento en el que vemos estanterías repletas de cuadernos de notas y bocetos de ‘One Piece’, con ideas de lo que tiene en mente así como proyectos que quedan en el aire, pendientes del mejor momento para ser introducidos o que, simplemente, desecha con el tiempo.

Y si bien, a medida que avanza, todo da paso a salas de juego e incluso una sala repleta de armas de coleccionismo, lo que también llama la atención es comprobar que tiene expuestos cuadros realizados por su padre. Un detalle curioso respecto a estas obras es que el propio Oda afirma que inspiró su firma en la de su padre. Sin embargo, el paseo no acaba aquí, sino que hay un baño inspirado en ‘One Piece’, un tren en el que subir para recorrer distintas estancias así como un salón con temática animal. Una serie de elementos que muestran ese toque más natural de Eiichiro Oda donde, a pesar de la excentricidad, sigue siendo puro arte, naturalidad y ese toque de ‘One Piece’ donde lo que parece imposible, puede ser encontrado cuando menos lo esperes.