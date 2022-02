La adicción de un hombre por el anime lo llevó a entrar en un colegio por un extraño y peculiar motivo

Para muchos, Japón es un destino al que acudir para visitar con calma y maravillarse con cada una de sus prefecturas, incluso con esos lugares que parecen sacados de los videojuegos o de los cuentos. Sin embargo, hay ocasiones en las que las noticias relacionadas con este país pueden dejarnos con más preguntas que respuestas, como el caso de un hombre que decidió colarse en un colegio para robar. Todo debido a su adicción al anime.

La historia se sitúa en la ciudad de Shizuoka, donde un joven de 28 años decidió meterse en una escuela secundaria pública local para poder robar algunas cosas. La primera vez le salió bien y, animado por ese éxito, decidió meterse una segunda vez para robar en una escuela privada para niñas que se encontraba cerca. Un segundo intento en el que sí fue detenido. Pero, ¿por qué realizar tal acto?

El extraño motivo que le impulsaba a robar

Si bien el hombre fue detenido a finales de octubre del año pasado, su juicio no se produjo hasta el 16 de febrero, momento en el que salieron a la luz los verdaderos motivos por los que no solo decidió irrumpir en la escuela, sino además robar el material. Y es que el hombre afirmó que no tenía intención de robar para intentar vender el material, sino para sentir que vivía en un anime.

Sus actos fueron motivados por querer sentir que podía vivir en el mundo de Love Live, un famoso anime protagonizado por colegialas que forman un grupo de cantantes idol. Si bien todo esto resulta ya complicado de comprender, nada mejora cuando nos fijamos en cada uno de los objetos que vivió y que, supuestamente, le hacían sentir un poco más cerca de sus amados personajes.

Una amplia colección de objetos robados

Según confirmaba la policía, este hombre logró robar un escritorio largo, lo que acompañó de trofeos, placas de premios, camisetas de baloncesto, un uniforme escolar e incluso varias pilas de libros. Entre todo esto, además, se encontraron varios amplificadores y cables para conectar instrumentos, elementos que encajan bastante bien con la temática musical del anime.

En el juicio, el joven llegó a afirmar que todo esto se había visto impulsado por su necesidad de recordar sus días de estudiante. Sin embargo, aceptó los cargos y su abogado afirma que no tiene intención de impugnar estos, lo que podría salvarle de ir a la cárcel. Sin embargo, muchos no pueden evitar sentir la preocupación, sobre todo al comprobar que la necesidad por vivir dentro de este anime llegó a impulsar a este hombre no solo a colarse en un instituto, sino a robar todo tipo de material.